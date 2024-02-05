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Экономика
Екатерина Белоброва, редактор ленты

В Польше намерены ограничить импорт масла и сахара из Украины

В Польше намерены ограничить импорт масла и сахара из Украины
Фото: УНИАН

В Польше намерены ввести ограничения на поставки сахара и подсолнечного масла из Украины.

В частности, министр сельского хозяйства Михал Колодзейчак готовит письмо с требованием увеличить налог на добавленную стоимость на эти товары минимум в 8%.

Об этом польский чиновник рассказал в эфире Polskie Radio.

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— Раньше у нас в ведомстве не было подразделения, которое бы вело подсчет товарам, ввозимых в Польшу. Сейчас мы анализируем это раз в неделю, поступают полные данные, — обозначил Колодзейчак.

В качестве примера он привел малину — с начала года из Украины было ввезено уже несколько тонн этой ягоды в замороженном виде.

— Фактурная цена замороженной малины составляет €1,5, что меньше 5 злотых. В Польше за такую сумму невыгодно растить сырые овощи. Я на это не согласен, мы строим польское производство и ограничиваем импорт, — подчеркнул министр.

Колодзейчак подчеркнул, что ставка НДС на украинское масло при ввозе в Польшу 0%, как и для местных аграриев, недопустима.

Напомним, министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии  написали коллективное письмо Еврокомиссии с требованием ввести импортные пошлины на украинское зерно из-за якобы недобросовестной конкуренции.

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олія, Украина-Польша, Цукор
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