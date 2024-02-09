Указали ошибочные данные в декларации? Что делать и какой штраф предусмотрен

Заполнение налоговой декларации — это кропотливый и сложный процесс, который требует значительной концентрации внимания. Но иногда, уже подав документ, человек может вспомнить о неуказанных или ошибочно прописанных данных. Что делать в таком случае, какой штраф за это предусмотрен и в какие сроки можно откорректировать информацию — Фактам ICTV рассказали управляющие партнеры юридической компании Муренко, Курявый и партнеры Александр Курявый и Никита Муренко.

Что такое налоговая декларация

Декларация — это заявление налогоплательщика о полученных им за определенный период доходах и распространяемых на них соответствующих скидках и льготах. Поскольку это официальный документ, то неправильное его заполнение может иметь определенные последствия.

— Именно поэтому важен срок, который предоставляется для исправления такой декларации, и соблюдение этапов корректировки такого документа, — говорят юристы.

Неправильно заполненная декларация: сроки на исправление документа

В случае ошибки человек имеет возможность подать исправленный документ. Это можно сделать один раз в течение 30 дней после подачи декларации.

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— Порядок самостоятельного исправления ошибок, содержащихся в ранее поданной налоговой декларации, определен ст. 50 Налогового кодекса Украины. Это общее правило, которое распространяется на всех налогоплательщиков, в том числе и на предпринимателей, которые платят единый налог, — отмечают эксперты.

Как исправить декларацию

Если вы самостоятельно нашли ошибку в представленной декларации, то есть несколько способов откорректировать документ.

— В случае самостоятельного выявления ошибок в ранее поданных декларациях, которые привели к занижению или завышению налоговых обязательств, их можно исправить несколькими способами (абз. 1 и 2 п. 50.1 НКУ), — рассказывают юристы.

Во-первых, есть возможность подать новую отчетную декларацию (отметка в поле “Звітна нова”).

— Это можно сделать в случае исправления ошибки до окончания предельного срока подачи декларации за отчетный (налоговый) период. После этого ранее поданная декларация с ошибками становится недействительной и приобретает признак состояния обработки “Історія подання”, — поясняют эксперты.

Во-вторых, можно подать уточняющий расчет к ранее отправленной декларации (отметка в поле “Уточнювальна”).

— Такая возможность предоставляется, когда исправление ошибки происходит после окончания предельного срока ее отправления за отчетный период, — говорят эксперты.

Третий способ исправить неправильно заполненную декларацию — уточнить показатели в составе текущей декларации (с отметкой в поле “Звітна”) за любой следующий отчетный период, в течение которого были самостоятельно выявлены неверные данные.

— Все сделанные ошибки нужно исправлять в форме декларации, действующей на дату их исправления. В частности, в случае представления уточняющей декларации к ней должны быть прикреплены все добавочные материалы, предусмотренные для заполнения соответствующих строк декларации, независимо от того, исправлялись ли эти показатели, — рассказывают управляющие партнеры юридической компании Муренко, Курявый и партнеры Александр Курявый и Никита Муренко.

Штраф за неверно поданную декларацию

Ошибка в заполнении декларации может грозить человеку штрафом от 1 тыс. до 2,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

— Если лицо, подавшее налоговую декларацию и обнаружившее в ней ошибки, не исправило неверные данные, в соответствии со статьей 50 Налогового кодекса Украины оно обязано погасить сумму недоплаты, которая была на момент проверки декларации, — объясняют эксперты.

В случае, когда неверные данные стали причиной сокращения налогового обязательства, как правило, человеку вместе с суммой недоплаты необходимо будет уплатить и штраф в размере 3%.

— Если исправляемая ошибка привела к занижению налогового обязательства, то в общих случаях в соответствии с п. 50.1 НКУ налогоплательщику придется уплатить не только сумму недоплаты, но и штраф в размере 3%, — уточняют Александр Курявый и Никита Муренко.

В частности, предусмотрено увеличение штрафа, если не сделать это в пределах отведенных сроков.

— В случае подачи уточняющего расчета сумму недоплаты и штраф в размере 3% от такой суммы необходимо уплатить до его отправки. Если этого не сделать, по нормам п. 120.2 НКУ к налогоплательщику применят санкцию в размере 5% от размера недоплаты, — говорят юристы.

Также ответственность предусмотрена не только за ошибки в декларации, но и за несвоевременное представление соответствующей документации.

— В частности, для лиц, которые имеют обязанность подавать налоговую отчетность, предусмотрена ответственность за несвоевременное представление или непредставление такой отчетности, — уверяют эксперты.

Так, статьей 120 Налогового кодекса Украины установлено, что непредставление налогоплательщиком или другими лицами декларации или несвоевременность такого действия наказывается штрафом в размере 340 грн. За повторное нарушение лицо обязано уплатить штраф в размере 1 020 грн.

Также стоит отметить, что когда речь идет о других лицах, то нужно понимать, что подразумеваются те, которые обязаны начислять и уплачивать налоги и сборы, платежи, контроль за погашением которых возложен на контролирующие органы.

— Так, статьей 120 Налогового кодекса Украины установлено, что непредставление или несвоевременное представление налогоплательщиком или другими лицами, обязанными начислять и уплачивать налоги и сборы, платежи, контроль за уплатой которых возложен на контролирующие органы, налоговых деклараций (расчетов), а также другой отчетности, обязанность направления которой в контролирующие органы предусмотрена НКУ, — влекут за собой наложение штрафа в размере 340 грн за каждое такое нарушение. При повторном нарушении лицо обязано уплатить штраф в размере 1 020 грн, — объясняют юристы.

Таким образом, поскольку ошибки в декларациях являются достаточно серьезным нарушением, стоит ответственно относиться к их заполнению, а в случае выявления недостоверных данных сразу действовать в соответствии с вышеуказанной инструкцией.

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