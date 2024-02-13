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Екатерина Белоброва, редактор ленты

ЕС пополнит бюджет для помощи Украине за счет замороженных активов РФ

прапори України та ЄС
Фото: Pixabay

В понедельник, 12 февраля, Совет Европы принял решение о доходах от замороженных активов Центрального банка РФ, прибыль с которых может в дальнейшем послужить для финансирования потребностей Украины, пострадавшей от военного вторжения.

Об этом сообщили на сайте европейского ведомства.

Отмечается, что этот шаг дает возможность ЕС принять решение о возможном установлении финансового вклада в свой бюджет, собранного за счет этой чистой прибыли — в дальнейшем они будут переданы Киеву, чтобы на более позднем этапе заняться восстановлением и реконструкцией.

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— Этот финансовый вклад может быть направлен через бюджет ЕС в Фонд Украины, по которому Совет и Европейский парламент достигли предварительного соглашения в начале февраля 2024 года, — указано в документе.

Заморозка активов РФ

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года, ЕС в координации с международными партнерами запретили любые операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центробанка РФ.

В результате соответствующие активы, принадлежащие финансовым учреждениям в государствах-членах ЕС, фактически “заморожены”.

Поздней в Европе нашли правовые основания для использования конфискованных у России активов.

Напомним, 1 февраля Евросовет достиг соглашения о пересмотре долгосрочного бюджета ЕС (Многолетние финансовые рамки, МФР) на 2021-2027 годы, в том числе утвердив финансовую помощь Украине на €50 млрд.

Лидерами ЕС были также названы условия получения денег Украиной от Евросоюза и подтверждены обязательства по дальнейшей военной, финансовой, политической и гуманитарной поддержке.

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ЕС, активи РФ, відновлення України, Центробанк РФ
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