Систему соцвыплат планируют изменить из-за недостатка средств: что известно

Украинская система социальной помощи — это часть “советского наследия” и должна быть пересмотрена, учитывая недостаток средств в условиях войны.

Об этом в интервью Укринформу рассказал нардеп от фракции Слуга народа и председатель Комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

– Я считаю, какие-то социальные услуги государство должно продолжать предоставлять, но объем их… наверняка должен быть сокращен. И, мне кажется, в условиях и дефицита бюджета, и снижения помощи мы, наверное, будем пересматривать это. То есть должна быть создана другая, более сбалансированная система, которая учитывает новые реалии, а не реалии 80-90-х годов, – сказал он.

Советское наследие в экономике Украины

В то же время председатель Комитета ВР по вопросам экономического развития признал, что уменьшение социальных гарантий противоречит Конституции и может вызвать неприятие граждан.

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– Это советское наследие. Оно запечатлелось в Конституции, к сожалению, где черным по белому написано, что Украина — это социальное государство, и куча социальных гарантий. Первое, что нам расскажут с вами, – что мы действуем неконституционно, забирая социальные права граждан, – добавил Наталуха.

Напомним, днем 16 февраля Кабинет министров Украины утвердил один из ключевых документов для работы правительства и центральных органов исполнительной власти — план действий на 2024 год.

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