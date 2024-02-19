Выплаты ВПЛ с 1 марта 2024: что изменится

Выплаты ВПЛ с 1 марта 2024 года будут переназначены еще на 6 месяцев для большинства граждан, которые их получают. Также расширена программа помощи малообеспеченным семьям.

Об адресности в выплатах переселенцам и малообеспеченным семьям с 1 марта рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Выплаты ВПЛ с 1 марта 2024 года — что изменится

— Правительство приняло решение, которое касается сразу двух ключевых инструментов поддержки граждан — внутренне перемещенных лиц и малообеспеченных семей. Относительно помощи ВПЛ — все, кто ее получает, будут получать ее автоматически до конца февраля, а с 1 марта может быть переназначена еще на 6 месяцев большинству граждан, которые ее получают, но в соответствии с определенными критериями, — объяснила она.

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По ее словам, правительство одновременно расширило программу помощи малообеспеченным семьям — теперь даже если в семье есть трудоспособное лицо, которое не работает и за него не уплачивается единый социальный взнос (ЕСВ), она имеет право на социальную помощь.

— То есть правительство изменило правила предоставления помощи малообеспеченным семьям таким образом, что сейчас и ВПЛ, и лица, которые возвращаются из-за границы, даже если они не работают и не платят ЕСВ, имеют право на получение этой помощи, — добавила она.

Марчак отметила, что правительство фактически разблокировало инструмент для поддержки этих категорий граждан, поскольку понимает, что переселенцы и украинцы, которые возвращаются из-за границы, скорее всего, после перемещения просто не имеют работы и источника доходов.

Выплаты малообеспеченным семьям после возвращения из-за границы: условия

Первый заместитель главы Минсоцполитики говорит, что эта помощь направлена на быструю поддержку таких семей, хотя, конечно же, это не означает, что государство постоянно этим будет заниматься.

— Целью правительства является стимулирование граждан искать работу, работать, иметь собственные источники доходов и платить налоги. Поэтому обратиться за помощью можно, даже если вы еще не работаете и не стали на учет в центре занятости, — говорит Марчак.

Но здесь есть также требование — после назначения помощи трудоспособные члены семьи (если у них нет, например, необходимости ухаживать за маленькими детьми или людьми с инвалидностью) должны стать на учет в центре занятости, или трудоустроиться, или же обратиться за грантом на открытие собственного бизнеса.

— Речь не идет о том, что если у тебя нет работы или ты еще не на учете в ГЦЗ, то тебе не будет назначена помощь. Но после того, как будет назначена, надо думать о том, каким образом дальше семья будет получать собственные источники доходов, — подытожила она.

На какую помощь может рассчитывать такая семья

Ключевой инструмент для поддержки такой семьи, по словам Марчак, — это помощь малообеспеченным, которая назначается на 6 месяцев, а размер ее зависит прежде всего от количества членов семьи и ее состава.

— Потому что размер малообеспеченным рассчитывается в зависимости от прожиточного минимума на конкретное лицо. Для взрослого человека он один, для ребенка — другой, как и для человека с инвалидностью. Также он зависит от собственных доходов семьи, — подчеркнула заместитель министра.

Исходя из этого, семья из четырех человек может получить примерно до 10 тыс. грн помощи.

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