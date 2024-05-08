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Украина начала готовиться к отопительному сезону, правительство создало штаб — Шмыгаль

Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Правительство создало штаб подготовки к следующему отопительному сезону, в состав которого войдут представители ключевых министерств и ведомств, народные депутаты и представители общин.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Подготовка к отопительному сезону 2024-2025

— Штаб будет координировать все работы по преодолению последствий российского энергетического террора, модернизации и адаптации топливно-энергетического комплекса к новым вызовам, — объяснил глава правительства.

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Также, по его словам, штаб будет активно привлекать помощь от партнеров и работать над разрешением долгового кризиса в энергетике.

Шмыгаль отметил, что сейчас важно сделать все возможное, чтобы следующей осенью и зимой украинцы жили со светом и в тепле, а предприятия имели доступ к электроснабжению.

— Также сегодня правительство приняло ряд решений в энергетической сфере, в частности увеличило в пять раз субсидии на электроэнергию для жителей Харьковщины, которые остались без света из-за российских атак, — добавил он.

Месяц назад премьер-министр Денис Шмыгаль определил три основные задачи к следующей зиме.

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Война в Украине, Денис Шмыгаль, электроэнергия, Энергетика, Опалення в Україні, Отопительный сезон, Російська агресія
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