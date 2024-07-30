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Юлия Захарченко, редактор ленты

Каким будет курс доллара в августе и что на это будет влиять — прогноз

Прогноз курса доллара на август 2024 года: чего ожидать
Фото: Факти ICTV

Курс доллара в августе вряд ли значительно повысится или понизится, поскольку его регулирует Национальный банк Украины.

Каким будет курс доллара в августе

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин озвучил Фактам ICTV прогноз курса доллара на август. По его мнению, в последний месяц лета он не будет двигаться к показателю в 42 грн за один доллар.

Эксперт по экономике отметил, что сейчас Национальный банк Украины является регулятором. Поэтому не может быть никакой неожиданности с курсом доллара в августе 2024 года.

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— У нас нет валютного рынка. Что такое валютный рынок? Это куча продавцов, куча покупателей. У нас сейчас куча покупателей и один продавец. По какой цене продавец захочет продать, по такой и будет. Он одновременно регулятор, он же Национальный банк Украины. Неожиданности не может быть никакой, — убежден аналитик.

В то же время Олег Пендзин считает, что возможный дефолт в Украине никак не повлиял бы на курс доллара.

— Никак. Абсолютно. Мы получаем на сегодня макроэкономическое финансирование не с коммерческого рынка, а Украина как суверен. Никоим образом это не повлияло бы на наше удержание средств, — подчеркнул эксперт по экономике.

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Долари

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