Произошло ли финансирование выплат ВПЛ в апреле 2025 года: что известно о начислениях

Вопрос финансовой поддержки для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) остается одним из самых актуальных в условиях войны. В апреле 2025 года правительство продолжает финансирование выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Узнаем в каких числах происходит финансирование выплат ВПЛ в апреле 2025 года — подробнее читайте в материале Фактов ICTV.

Когда происходит финансирование выплат ВПЛ в апреле

На сайте Министерства социальной политики Украины указано, что выплаты для ВПЛ поступают 15 и 28 числа каждого месяца. Начисления происходят на основании реестра ВПЛ для выплат помощи.

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Перечисление бюджетных средств ВПЛ осуществляется Министерством социальной политики на АО Ощадбанк и выплачивается один раз в месяц.

Напоминаем, что лицам, которые имеют на них право, выплаты в апреле были продолжены автоматически.

Что известно о финансировании выплат ВПО в апреле 2025

По состоянию на 1 апреля 2025 Главное управление Пенсионного фонда Украины сообщило о количестве получателей социальных выплат и объемах профинансированных средств.

Общая сумма, в этом месяце была направлена на поддержку граждан и составила 5 219,6 млн грн, а количество получателей достигло 670,3 тысячи человек.

В частности, средства были распределены следующим образом:

Компенсация за временное размещение ВПЛ — 0,4 млн грн для 0,4 тыс. человек.

Страховые выплаты — 303,8 млн грн, получили 29,8 тыс. человек.

Пенсионные выплаты — 4 844,7 млн грн для 601,7 тыс. пенсионеров.

Субсидии и льготы на оплату жилья и коммунальных услуг — 70,5 млн грн для 38,4 тыс. домохозяйств.

Кто и на какую помощь может рассчитывать

Напоминаем, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют право на государственную помощь для покрытия расходов на проживание.

Ее размер составляет:

3 000 грн — для детей и людей с инвалидностью;

2 000 грн — для других категорий ВПЛ.

Кроме того, переселенцы могут подать заявку на жилищную субсидию. Ее объем определяется индивидуально с учетом нескольких важных факторов:

состава семьи;

совокупного дохода семьи;

стоимости аренды жилья в зависимости от региона.

Обращаем внимание, что размер субсидии может отличаться в зависимости от места жительства. Чтобы сориентироваться в возможной сумме помощи, вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором расчета субсидии.

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