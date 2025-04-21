Кабинет Министров Украины утвердил постановление, инициированное Министерством обороны, которое предусматривает увеличение денежного обеспечения для курсантов учреждений высшего военного образования, а также военных подразделений в структурах высших учебных заведений и профессионального предвысшего военного образования.

Стипендия до 20 000 гривен курсантам: что известно о повышении

С 1 мая 2025 года произойдут изменения в начислении стипендии курсантам военных высших учебных заведений.

Согласно постановлению, они будут получать около 8 тыс. грн. Кроме того, для курсантов выпускного года, которые по итогам сессии имеют только отличные оценки, а также тех, кто проходит военную стажировку, предусмотрены повышенные выплаты.

Отметим, что курсанты 3 и 4 курсов приравниваются к контрактной службе, поэтому с 1 мая они будут получать повышенные стипендии — 20 100 грн.

Напоминаем, что на сегодня размер денежного обеспечения курсантов колеблется от 2 880 до 3 145 грн.

Стипендия до 20 000 гривен курсантам: кому начисляется

Постановлением № 455 от 11 апреля 2025 года определено, что тарифные коэффициенты, используемые для исчисления ежемесячных надбавок к должностным окладам, согласно приложению 21 к постановлению Кабмина № 988 от 11 ноября 2015 года (относительно денежного обеспечения полицейских) и приложению 131 к постановлению № 704 от 30 августа 2017 года (относительно денежного обеспечения военнослужащих и лиц начальствующего и рядового состава), применяются в повышенном размере к отдельным категориям курсантов.

В частности, надбавки в трехкратном размере назначаются:

курсантам выпускного курса или последнего года обучения, которые сдали текущую экзаменационную сессию исключительно на отлично;

курсантам, которые проходят стажировку на завершающем этапе обучения в учреждениях с особыми условиями подготовки. В частности: военных вузах, полицейских академиях, военных подразделениях заведений высшего образования и профессиональных предвысших учебных заведениях.

Такое повышение применяется к заведениям, которые подчинены:

Министерству обороны, Государственной пограничной службе, Национальной гвардии, ГСЧС, а также к структурам, подконтрольным Министерству внутренних дел Украины (автоматически в размере, увеличенном в три раза).

Министерству юстиции, Госспецсвязи и другим органам, в распоряжении которых есть военные формирования (по отдельному решению руководителя государственного органа, но не более чем в трехкратном объеме).

Рост денежного обеспечения станет возможным благодаря пересмотру должностных окладов и введению надбавок — в частности, за успешную сдачу сессий.

Выплаты будут финансироваться из средств Государственного бюджета Украины.

Источник: Министерство обороны Украины

