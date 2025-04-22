МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2025 году: что изменится для Украины

Международный валютный фонд прогнозирует, что глобальный рост мирового ВВП замедлится с 3,3% в 2024 году до 2,8% в 2025 году и 3% в 2026 году.

Об этом говорится в Мировом экономическом прогнозе (WEO), опубликованном МВФ.

Прогноз МВФ о мировом ВВП

— Согласно базовому прогнозу, который охватывает информацию по состоянию на 4 апреля, глобальный рост снизится до 2,8% в 2025 году и 3% в 2026 году — по сравнению с 3,3% за оба года в WEO от января 2025 года. Это соответствует кумулятивному ухудшению прогноза на 0,8 процентного пункта и значительно ниже среднего исторического показателя (2000-19 годы) на уровне 3,7%, — говорится в сообщении.

В МВФ объясняют это изменением ситуации, ведь правительства во всем мире меняют приоритеты своей политики.

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В частности, после январского WEO 2025 года США ввели ряд новых тарифных мер, а также произошли контрмеры со стороны их торговых партнеров.

Подобная непредсказуемость негативно влияет на экономическую активность и перспективы. В МВФ отметили, что на фоне таких изменений труднее формировать предположения, которые могли бы стать основой для согласованного и своевременного набора прогнозов.

В базовом прогнозе рост ВВП в странах с развитой экономикой прогнозируется на уровне 1,4% в 2025 году.

В то же время в США этот процесс замедлится до 1,8%, чем в январском прогнозе. В МВФ объяснили, что на это влияет большая политическая неопределенность, торговая напряженность и слабый импульс спроса.

В Европейском Союзе ожидается рост ВВП на уровне 0,8%, замедлившись на 0,2 процентных пункта.

В формирующихся и развивающихся странах рост замедлится до 3,7% в 2025 году и 3,9% в 2026 году со значительным снижением прогнозов для государств, которые больше всего пострадали от недавних торговых мер, в частности Китай.

Какой прогноз ВВП в Украине

В то же время в Украине прогноз роста ВВП на этот год сохранен на уровне 2%, а на следующий — 4,5%.

Согласно ожиданиям МВФ, глобальная базовая инфляция будет снижаться более медленными темпами, чем ожидалось в январе.

Она достигнет 4,3% в 2025 году и 3,6% в 2026 году с заметным повышением прогноза для стран с развитой экономикой и снижением для государств, формирующихся и развивающихся.

Для Украины среднегодовая инфляция в этом году прогнозируется на уровне 12,6%, а в 2026 году — 7,7%.

В МВФ предположили, что разногласия, быстрое изменение политических позиций или ухудшение настроений могут вызвать дополнительную переоценку активов, а также резкую корректировку валютных курсов и потоков капитала.

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