Курс доллара в мае 2025 года: какие факторы будут влиять на валютный рынок

В мае ситуация на валютном рынке Украины будет зависеть от ряда прямых и косвенных экономических, геополитических и военных факторов.

Ожидается, что курс доллара в течение последнего месяца весны будет оставаться достаточно стабильным. Вероятно, основные колебания будут происходить на уровне 41,6-41,8 грн за $1.

Факты ICTV узнавали у вице-президента Ассоциации украинских банков, главы правления Глобус банка Сергея Мамедова, каким будет курс доллара в мае 2025 года.

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Прогноз курса доллара на май: ситуация на валютном рынке

Текущие курсы и курсовую стратегию будет определять Национальный банк Украины как основной игрок на рынке, рассказал Сергей Мамедов.

Он напомнил, что с декабря по март регулятор трижды увеличивал учетную ставку с 13% до 15,5%. Главная цель этих монетарных изменений заключалась в “приглушении” роста потребительских цен и укреплении гривны.

На апрельском заседании Монетарного комитета Нацбанк оставил размер учетной ставки на уровне 15,5%, что может быть свидетельством эффективности предыдущих корректировок, предположил вице-президент Ассоциации украинских банков.

— То есть учетная ставка на уровне 15,5% пока соответствует рыночным обстоятельствам и ближайшие месяцы останется постоянной, — сказал он.

Курс доллара в мае: какой будет инфляция

Ожидается, что в мае уровень инфляции будет на уровне 1-1,5% (до 15% год к году), отметил глава правления Глобус банка.

— Можно сказать, что в следующем месяце наступит инфляционная кульминация, и в дальнейшем она может снижаться, — утверждает Сергей Мамедов.

Также важным для валютного рынка станет действие режима “управляемой гибкости”, который фактически исключает резкие валютные изменения. Зато регулятор сможет через механизм валютных интервенций корректировать соотношение спроса и предложения, обратил внимание он.

Еще одним важным экономическим фактором, который может сказаться на валютном рынке, является приближение времени “Ч” для экономического “безвиза” для украинского экспорта в страны ЕС.

Мамедов напомнил, что в июне действие безвиза будет отменено, что может повлиять на общий уровень валютной выручки, который формирует международные резервы Украины. Источник валютных интервенций — это как раз международные резервы страны.

Что будет с курсом доллара в мае: какие факторы будут влиять

Конечно, нельзя обойти общую международную экономическую ситуацию. Однако, по мнению Мамедова, снижение курса доллара в мире не отразится на стоимости этой валюты в Украине.

Во-первых, как он отметил, в условиях войны украинский валютный рынок частично регулируется Нацбанком, благодаря этому рынок находится под защитой от нежелательных курсовых катаклизмов.

Во-вторых, украинский бюджет прямо привязан к курсу доллара.

В-третьих, более 60% всех экспортно-импортных операций осуществляется в американской валюте, добавил эксперт.

Вместе с тем курс евро будет формироваться преимущественно на основе мировых торгов пары доллар/евро. Иначе говоря, стоимость европейской валюты будет соразмерной мировым курсам этой валюты по сравнению с курсом доллара, сказал Сергей Мамедов.

Он напомнил, что долгое время нормальным курсовым соотношением считалось 1 доллар = 0,9 евро (на украинском рынке разница между курсами составляла 3,5-4 грн).

Сейчас это существенно изменилось: теперь стоимость 1 евро может достигать 1,15 доллара, а разница между курсами в гривне достигла 6 грн.

Важным для формирования курса евро также станет уровень спроса и предложения на эту валюту в Украине, ведь на рынке наблюдается определенное оживление в состоянии потенциальных покупателей, сказал глава правления Глобус банка.

— Если курс доллара будет более-менее прогнозируемым, то курс евро будет зависеть от мировой конъюнктуры, связанной как с таможенными “баталиями” (отсрочка введенных пошлин — это не их отмена), господством настроя “неуверенности”, так и с поведением мощных инвесторов, которые решат “убежать” из долларовых активов в евро или даже золото, — предположил он.

Однако в глобальном смысле не стоит ожидать, что вес доллара как мировой валюты сойдет на нет. Сейчас более 80% мировых резервов хранится именно в нем. Роль доллара, несмотря ни на что, как ведущей валюты, безусловно, останется, убежден Мамедов.

Каким будет курс доллара в мае: прогноз эксперта

В мае на валютный рынок опосредованно могут повлиять дальнейшие попытки найти действенный механизм завершения войны, экономические последствия вражеских ракетных и дроновых атак, возможное подписание “ресурсного” соглашения с США, общая ситуация на фронте, уровень получаемой военно-технической помощи, а также общественные настрои, сказал эксперт.

Однако эти факторы являются опосредованными, считает Мамедов, поэтому вряд ли будут действовать отдельно от чисто экономических.

— Мы ожидаем, что курс доллара в течение мая будет оставаться достаточно стабильным. В то же время курс евро будет зависеть от мировых курсов этой валюты в связке с долларом. Мы предполагаем, что в конце мая официальный курс доллара максимально может составить 41,8-42 грн. Однако вполне вероятно, что основные колебания будут происходить в “коридоре” 41,6-41,8 грн за $1, — резюмировал Сергей Мамедов.

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