НБУ оценил влияние торговых войн на экономику и валютный рынок Украины

В апреле торговые войны в мире почти не сказались на экономике и валютном рынке Украины. Но в будущем возможны как негативные, так и позитивные последствия.

Об этом говорится в итогах заседания Комитета по монетарной политике НБУ, которое состоялось 16 апреля. Там решили оставить учетную ставку на уровне 15,5%.

Влияние торговых войн на экономику и валютный рынок Украины

Обострение торговый войн в мире в начале апреля не имело значительного влияния на экономику и валютный рынок Украины.

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Как объяснили в НБУ, потери от введения 10% пошлины США будут незначительными, поскольку доля экспорта украинских товаров в США составляет лишь 2,2% от общего объема.

Также отмечается, что из-за небольших пошлин по сравнению с другими странами украинские товары, в частности металлургическая продукция, будут оставаться конкурентными на рынке США.

По оценке Национального банка Украины, страна может пострадать от торговых войн из-за возможного уменьшения спроса в мире, но этого пока не произошло.

С другой стороны, из-за ожиданий замедления мировой экономики цены на нефть уже снизились, что может помочь уменьшить инфляцию.

Международные резервы Украины

По итогам марта международные резервы Украины выросли до $42,4 млрд. Это стало возможным благодаря улучшению ситуации на валютном рынке и активному поступлению внешней помощи.

Кроме того, в этом году Украина ожидает рекордную сумму финансовой помощи из-за рубежа — около $55 млрд, в основном по программе ERA Loans.

— Таким образом, резервы будут оставаться на высоком уровне, а НБУ и в дальнейшем будет обеспечивать устойчивую ситуацию на валютном рынке путем компенсации дефицита валюты в частном секторе и сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, — заявили в Нацбанке.

Источник : НБУ

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