Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Близкие к Кремлю аналитики признали, что экономика РФ перешла к рецессии
Зеленскому дали место в первом ряду на похоронах Папы Римского, несмотря на протокол Ватикана
Кто покинул МастерШеф 15 в 9-м выпуске – на кухне с фан-базой и победителями
Субсидии в Украине: что ждет украинцев с 1 мая
Срочно
Массированная атака на Киев: погибших уже 12, пострадавших — 90
Юлия Гайдук, редакторка ленты

Штраф за перегрузку автомобиля 2025: когда накладывается и размер

штраф за перевантаження
Фото: Pixabay

В Украине допустимый вес транспортных средств регламентируется правилами дорожного движения. Он определяется с учетом количества осей, типа подвески и их расположения. Кроме того, отдельно установлена предельная нагрузка на каждую ось для дорог как государственного, так и местного значения.

В случае превышения установленных норм патрульная полиция имеет право наложить штраф за перегруз в соответствии с действующими нормативами.

Кого штрафуют за перегрузку автомобиля и как избежать лишних расходов при перевозках — читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Какие действуют нормы нагрузки на автомобильную ось

При транспортировке грузов по дорогам Украины существуют четко установленные ограничения по нагрузке на ось, в частности:

  • до 11 тонн — разрешено на одну отдельную ось;
  • до 16 тонн — для автомобилей с двумя осями;
  • до 22 тонн — для транспортных средств с тремя и более осями.

Если общая масса груза превышает 40 тонн, водителю необходимо получить специальное разрешение на перевозку.

Для контейнеровозов действуют отдельные нормы, которые составляют:

  • 11 тонн — на одну ось;
  • 18 тонн — если оси две;
  • 24 тонны — в случае, когда транспорт имеет более двух осей.

В случае перевозки контейнеров весом более 40 тонн перевозчик обязан согласовать маршрут с Укравтодором и Национальной полицией. Максимально допустимая масса при этом — до 46 тонн.

Стоит отметить, что в украинском законодательстве пока отсутствует четкая методика взвешивания жидких грузов.

Как понять, есть ли перегруз транспортного средства, чтобы избежать штрафа за перегруз автомобиля

Признаки, которые могут свидетельствовать о превышении допустимого веса:

  • Груз выступает за пределы кузова или размещен с нарушением центра тяжести.
  • Заметные колебания кузова во время движения, что может означать неравномерную или избыточную загрузку.
  • Затрудненное управление, слабое сцепление с дорогой или длинный тормозной путь.
  • Визуально просевшие колеса или увеличенная нагрузка на шины при нормальном давлении.
  • Повышенный расход топлива — признак чрезмерной нагрузки на двигатель.
  • Неправильное размещение товара может вызвать износ подвески или потерю управляемости.

Перегрузка авто — это угроза безопасности на дороге, поэтому законом предусмотрены соответствующие санкции.

Штрафы за перегруз в Украине: сумма наказания

Юристы Бесплатной правовой помощи отметили, что согласно Закону Украины Об автомобильном транспорте (статья 60) за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5 процентов до 10 процентов включительно при перевозке неделимого груза без соответствующего разрешения или делимого груза накладывается штраф в размере пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан — 8 500 грн.

За превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм более 10 процентов, но не более 20 процентов при перевозке неделимого груза без соответствующего разрешения или делимого груза, налагается штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан — 17 000 грн.

Превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм более 20 процентов, но не более 30 процентов при перевозке неделимого груза без соответствующего разрешения или делимого груза грозит наложением штрафа в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан — 34 000 грн.

Превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм более 30 процентов при перевозке неделимого груза без соответствующего разрешения или делимого груза грозит штрафом в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан — 51 000 грн.

Читайте также
Штраф за лишнего пассажира в автомобиле: сумма и когда налагается
штраф за зайвого пасажира в автомобілі

Авто, Деньги, Штраф, Штрафы
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь