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Юлия Захарченко, редактор ленты

Стоимость международных облигаций Украины выросла после сделки с США по ископаемым

Гроші, гривні та долар
Фото: Unsplash

Стоимость международных облигаций Украины выросла после того, как Киев и Вашингтон подписали соглашение о природных ресурсах.

Что происходит с украинскими облигациями после соглашения со США

Как сообщает Sky News, украинские облигации начали рости после подписания соглашения с США о полезных ископаемых.

По информации издания, правительства и компании продают международные облигации на мировых рынках, чтобы привлечь капитал, увеличить инвестиции и снизить стоимость займов.

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Подобно казначейским облигациям США, они продают инвесторам на международных рынках для привлечения средств с обещанием вернуть их любому потенциальному инвестору, отметили в издании.

— Сегодня международный долг Украины вырос более чем на два цента за доллар — это означает, что они получат больше капитала от его продажи, — говорится в сообщении.

Как отметили в издании, капитал от облигаций будет способствовать фонду реконструкции. По предварительным оценкам, Украине понадобится более $500 млрд для восстановления после войны.

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Война в Украине, Документи, Экономика Украины, США-Украина
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