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Надбавка к пенсии 2025: кто получит дополнительные средства

надбавка до пенсії 2025
Фото: Pexels

Согласно постановлению Кабмина № 209, для некоторых категорий пенсионеров повышены выплаты.

Факты ICTV выяснили, какую надбавку к пенсии можно получить в 2025 году.

Надбавки пенсионерам в 2025 году: размеры пенсий

Ежемесячные доплаты начисляются пенсионерам, которые не работают и имеют необходимый страховой стаж.

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Размер пенсий после повышения:

  • Пенсионеры 65+ (стаж 35 лет у мужчин, 30 лет у женщин) получают доплату до 3 758 грн, если их пенсия меньше этой суммы.
  • Лица 80+ (стаж 25/20 лет) имеют аналогичную доплату, если пенсия не достигает 3 758 грн.
  • Лица 70-80 лет (стаж 35/30 лет) получают доплату до 3 613 грн, если не подпадают под условия для 65+.
  • Лица до 70 лет (стаж 35/30 лет или люди с инвалидностью I группы) имеют доплату до 3 323 грн.
  • Другие неработающие пенсионеры получают доплату до 3 038 грн.

Если страховой стаж меньше 35/30 лет, доплата рассчитывается пропорционально. Лица 75-80 лет с минимальным стажем 25/20 лет получают не менее 3 613 грн.

Размер надбавки к пенсии, которую можно получить в 2025 году после 70 лет

Надбавку к пенсии в 2025 году могут получить пенсионеры, возраст которых превышает 70 лет. С 70 лет предоставляется компенсационная выплата, если пенсия не превышает 10 340,35 грн.

Размер надбавки к пенсии 2025 года:

  • 70-74 года — доплата 300 грн;
    75-79 лет — 456 грн;
    80+ лет — 570 грн.

Эти выплаты начисляются автоматически, без необходимости обращения в Пенсионный фонд.

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Источник: Пенсионный фонд
Пенсії, Пенсионный фонд
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