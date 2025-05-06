Состояние финансирования социальных выплат в мае 2025 года

Для многих украинцев социальные выплаты, пенсии являются основным, а часто и единственным источником дохода. Именно на эти средства они возлагают свои надежды, с нетерпением ожидая каждой выплаты, чтобы обеспечить себя самым необходимым для жизни.

Факты ICTV узнавали, когда происходит финансирование социальных выплат в мае.

В каких числах происходит финансирование социальных выплат в мае

В мае 2025 года финансирование социальных выплат осуществляется в соответствии с утвержденным календарем и в пределах бюджетных ассигнований. Речь идет о пенсионных начислениях, страховых выплатах, пособиях и других социальных трансферах, которые являются критически важными для миллионов украинцев.

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Финансирование пенсий и социальных пособий происходит согласно утвержденному графику и начато с первого мая. Выплаты осуществляются поэтапно — ежедневно. Первыми обычно получают средства те граждане, которые обслуживаются через банки, далее — через АО Укрпочта с доставкой на дом или в сельские отделения.

Объемы финансирования социальных выплат в мае 2025 года

Пенсионный фонд Украины отчитался о финансировании пенсий и социальных выплат по состоянию на 5 мая.

По состоянию на 5 мая, на пенсионные выплаты выделили — 15,1 млрд грн, из них:

2,5 млрд грн — через АО Укрпочта;

12,6 млрд грн — через уполномоченные банки.

Страховые выплаты — 1,47 млрд грн, в том числе 231,6 млн грн — на оплату больничных.

В мае органы Пенсионного фонда Украины предоставили 139,9 тысячи услуг гражданам, обратившимся за помощью.

Источник : Пенсионный фонд

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