Состояние финансирования социальных выплат в мае 2025 года
Для многих украинцев социальные выплаты, пенсии являются основным, а часто и единственным источником дохода. Именно на эти средства они возлагают свои надежды, с нетерпением ожидая каждой выплаты, чтобы обеспечить себя самым необходимым для жизни.
Факты ICTV узнавали, когда происходит финансирование социальных выплат в мае.
В каких числах происходит финансирование социальных выплат в мае
В мае 2025 года финансирование социальных выплат осуществляется в соответствии с утвержденным календарем и в пределах бюджетных ассигнований. Речь идет о пенсионных начислениях, страховых выплатах, пособиях и других социальных трансферах, которые являются критически важными для миллионов украинцев.
Финансирование пенсий и социальных пособий происходит согласно утвержденному графику и начато с первого мая. Выплаты осуществляются поэтапно — ежедневно. Первыми обычно получают средства те граждане, которые обслуживаются через банки, далее — через АО Укрпочта с доставкой на дом или в сельские отделения.
Объемы финансирования социальных выплат в мае 2025 года
Пенсионный фонд Украины отчитался о финансировании пенсий и социальных выплат по состоянию на 5 мая.
По состоянию на 5 мая, на пенсионные выплаты выделили — 15,1 млрд грн, из них:
- 2,5 млрд грн — через АО Укрпочта;
- 12,6 млрд грн — через уполномоченные банки.
Страховые выплаты — 1,47 млрд грн, в том числе 231,6 млн грн — на оплату больничных.
В мае органы Пенсионного фонда Украины предоставили 139,9 тысячи услуг гражданам, обратившимся за помощью.