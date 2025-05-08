Украина получила транш от ЕС, финансируемый из замороженных активов России

8 мая Украина получила €1 млрд от Евросоюза в рамках программы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украина получила от ЕС новый транш в размере €1 млрд

Средства от ЕС будут использованы для покрытия критических расходов бюджета и укрепления государства.

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— Украина получила €1 млрд от ЕС в рамках программы ERA. Эти средства обеспечены за счет доходов от обездвиженных активов Центробанка России. Направляем эти финансы на покрытие критически важных расходов бюджета и укрепление нашего государства, — сообщил премьер.

По словам Шмыгаля, этот транш является частью справедливого и последовательного подхода: агрессор должен понести ответственность за разрушения, которые он принес на территорию Украины.

Это уже четвертый транш финансовой помощи в мае, и Украина рассчитывает на дальнейшие шаги международного сообщества, в частности на полную конфискацию российских активов и усиление санкций против агрессора.

Источник: Денис Шмыгаль

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