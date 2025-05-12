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Марина Терюханова, редактор ленты

Лимиты на переводы по картам: что изменится с 1 июня

ліміти на перекази за картками
Фото: Pexels

В декабре 2024 года банки и две финансовые компании — NovaPay и RozetkaPay — подписали меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Его цель — объединить усилия банков для борьбы с финансовыми преступлениями, угрожающими экономической стабильности.

В частности, дроп-схемы (карточные счета на подставных лиц) создают серьезные риски для финансовых учреждений и государственной безопасности. Меморандум предусматривает постепенное ужесточение ограничений на исходящие переводы и разделение клиентов на три группы риска: низкий, средний и высокий.

Факты ICTV узнавали, какими будут лимиты по денежным операциям с 1 июня.

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Лимиты на переводы по картам с 1 июня 2025 года: что изменится

По состоянию на 1 июня 2025 года запланировано очередное ужесточение ограничений на исходящие переводы для клиентов, отнесенных к категориям высокого, среднего и низкого риска.

Какие установлены лимиты на переводы по картам:

  • Для клиентов среднего и низкого риска, в соответствии с новыми требованиями, лимит на переводы будет снижен со 150 тыс. грн до 100 тыс. грн в месяц.
  • Клиенты высокого риска смогут осуществлять переводы на уровне 50 тыс. грн в месяц. Это ограничение коснется только определенных клиентов.

Для того чтобы повысить лимиты по денежным операциям, клиентам необходимо будет предоставить документы, подтверждающие источник и размер их доходов.

Кого не будут касаться ограничения:

  • Клиентов с подтвержденными источниками доходов, в том числе зарплатных.
  • Волонтеров и благотворительных организаций.
  • Переводов между собственными счетами клиентов в пределах одного банка.

Как подтвердить доходы для повышения лимитов НБУ по денежным операциям

Подтверждение доходов можно осуществить с помощью документов в электронной форме, в частности:

  • Справки ОК5 и ОК7.
  • Налоговой декларации.
  • Зарплатных ведомостей.
  • Подтверждения зачислений от государственных органов.
  • Подтверждения доходов членов семьи.
  • Документов, подтверждающих волонтерскую деятельность.

Клиенты банков, которые планируют осуществлять переводы сверх установленного лимита, должны предоставить соответствующие документы при установлении или пересмотре деловых отношений с банком. После получения таких документов банки могут отменить лимиты или изменить их в соответствии с финансовыми возможностями клиента, включая контроль за суммами, поступающими на счета.

Эти изменения базируются на новых регулированиях, которые вступят в силу с 1 июня 2025 года, и имеют целью усилить контроль за финансовыми потоками и обеспечить большую прозрачность в финансовых операциях.

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Источник: НАБУ
Банк, Деньги, НАБУ
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