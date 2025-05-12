Лимиты на переводы по картам: что изменится с 1 июня

В декабре 2024 года банки и две финансовые компании — NovaPay и RozetkaPay — подписали меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Его цель — объединить усилия банков для борьбы с финансовыми преступлениями, угрожающими экономической стабильности.

В частности, дроп-схемы (карточные счета на подставных лиц) создают серьезные риски для финансовых учреждений и государственной безопасности. Меморандум предусматривает постепенное ужесточение ограничений на исходящие переводы и разделение клиентов на три группы риска: низкий, средний и высокий.

Факты ICTV узнавали, какими будут лимиты по денежным операциям с 1 июня.

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Лимиты на переводы по картам с 1 июня 2025 года: что изменится

По состоянию на 1 июня 2025 года запланировано очередное ужесточение ограничений на исходящие переводы для клиентов, отнесенных к категориям высокого, среднего и низкого риска.

Какие установлены лимиты на переводы по картам:

Для клиентов среднего и низкого риска, в соответствии с новыми требованиями, лимит на переводы будет снижен со 150 тыс. грн до 100 тыс. грн в месяц.

Клиенты высокого риска смогут осуществлять переводы на уровне 50 тыс. грн в месяц. Это ограничение коснется только определенных клиентов.

Для того чтобы повысить лимиты по денежным операциям, клиентам необходимо будет предоставить документы, подтверждающие источник и размер их доходов.

Кого не будут касаться ограничения:

Клиентов с подтвержденными источниками доходов, в том числе зарплатных.

Волонтеров и благотворительных организаций.

Переводов между собственными счетами клиентов в пределах одного банка.

Как подтвердить доходы для повышения лимитов НБУ по денежным операциям

Подтверждение доходов можно осуществить с помощью документов в электронной форме, в частности:

Справки ОК5 и ОК7.

Налоговой декларации.

Зарплатных ведомостей.

Подтверждения зачислений от государственных органов.

Подтверждения доходов членов семьи.

Документов, подтверждающих волонтерскую деятельность.

Клиенты банков, которые планируют осуществлять переводы сверх установленного лимита, должны предоставить соответствующие документы при установлении или пересмотре деловых отношений с банком. После получения таких документов банки могут отменить лимиты или изменить их в соответствии с финансовыми возможностями клиента, включая контроль за суммами, поступающими на счета.

Эти изменения базируются на новых регулированиях, которые вступят в силу с 1 июня 2025 года, и имеют целью усилить контроль за финансовыми потоками и обеспечить большую прозрачность в финансовых операциях.

Источник : НАБУ

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