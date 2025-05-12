Лимиты на переводы по картам: что изменится с 1 июня
В декабре 2024 года банки и две финансовые компании — NovaPay и RozetkaPay — подписали меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Его цель — объединить усилия банков для борьбы с финансовыми преступлениями, угрожающими экономической стабильности.
В частности, дроп-схемы (карточные счета на подставных лиц) создают серьезные риски для финансовых учреждений и государственной безопасности. Меморандум предусматривает постепенное ужесточение ограничений на исходящие переводы и разделение клиентов на три группы риска: низкий, средний и высокий.
Факты ICTV узнавали, какими будут лимиты по денежным операциям с 1 июня.
Лимиты на переводы по картам с 1 июня 2025 года: что изменится
По состоянию на 1 июня 2025 года запланировано очередное ужесточение ограничений на исходящие переводы для клиентов, отнесенных к категориям высокого, среднего и низкого риска.
Какие установлены лимиты на переводы по картам:
- Для клиентов среднего и низкого риска, в соответствии с новыми требованиями, лимит на переводы будет снижен со 150 тыс. грн до 100 тыс. грн в месяц.
- Клиенты высокого риска смогут осуществлять переводы на уровне 50 тыс. грн в месяц. Это ограничение коснется только определенных клиентов.
Для того чтобы повысить лимиты по денежным операциям, клиентам необходимо будет предоставить документы, подтверждающие источник и размер их доходов.
Кого не будут касаться ограничения:
- Клиентов с подтвержденными источниками доходов, в том числе зарплатных.
- Волонтеров и благотворительных организаций.
- Переводов между собственными счетами клиентов в пределах одного банка.
Как подтвердить доходы для повышения лимитов НБУ по денежным операциям
Подтверждение доходов можно осуществить с помощью документов в электронной форме, в частности:
- Справки ОК5 и ОК7.
- Налоговой декларации.
- Зарплатных ведомостей.
- Подтверждения зачислений от государственных органов.
- Подтверждения доходов членов семьи.
- Документов, подтверждающих волонтерскую деятельность.
Клиенты банков, которые планируют осуществлять переводы сверх установленного лимита, должны предоставить соответствующие документы при установлении или пересмотре деловых отношений с банком. После получения таких документов банки могут отменить лимиты или изменить их в соответствии с финансовыми возможностями клиента, включая контроль за суммами, поступающими на счета.
Эти изменения базируются на новых регулированиях, которые вступят в силу с 1 июня 2025 года, и имеют целью усилить контроль за финансовыми потоками и обеспечить большую прозрачность в финансовых операциях.