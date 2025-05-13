Бюджетные изменения для соглашения с США: финальное голосование в Раде может состояться в июне

В июне Верховная Рада рассмотрит в целом законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для реализации соглашения между Украиной и США о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Об этом на брифинге сообщил член фракции Голос Ярослав Железняк.

Финальное голосование за изменения в Бюджетный кодекс для соглашения с США

— Зная график работы парламента, я думаю, что второе чтение, то есть финальное голосование, состоится не раньше чем начало июня 2025 года, — сказал Железняк.

То есть это может произойти через месяц, после того как на пленарном заседании 13 мая парламент принял за основу законопроект № 13256 в первом чтении. 286 народных депутатов поддержали документ.

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Законопроект предусматривает внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины, чтобы воплотить соглашение между правительствами Украины и Соединенных Штатов о создании совместного инвестиционного фонда для восстановления Украины.

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