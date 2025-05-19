В реестр убытков от агрессии РФ поступило более 27,5 тыс. заявлений — Минюст

Международный реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины (RD4U), получил от украинцев более 27,5 тыс. заявлений на возмещение.

Как работает реестр

Запущенный в апреле 2024 года, Реестр стал первым элементом международного компенсационного механизма, целью которого является обеспечение возмещения пострадавшим от российской агрессии.

Созданный под эгидой Совета Европы, он систематизирует заявления о вреде, причиненном с 24 февраля 2022 года.

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Это обеспечивает верифицированную базу для дальнейших решений соответствующих комиссий по дальнейшим компенсациям.

Украина активно сотрудничает с международными партнерами над реализацией всех составляющих механизма

Заявления могут подавать физические и юридические лица через портал Дія, процесс длится до 20 минут.

Сейчас доступны 10 категорий: от серьезных травм тела до повреждения недвижимого имущества.

Создание международного компенсационного механизма происходит поэтапно. Сейчас идет работа над Комиссией по рассмотрению заявлений, а также над формированием компенсационного фонда.

Ожидается, что до конца 2025 года будет подписан международный договор о создании комиссии.

Регистрация заявления — это важный шаг к документированию потерь и получения компенсации в будущем.

Источник : Минюст

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