Когда будут выплаты ВПЛ и что известно о расширении субсидий на аренду жилья

Жизнь внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) связана со значительными трудностями и испытаниями. Государство оказывает поддержку ВПЛ, в частности через выплату денежной помощи на проживание. Кроме того, существуют механизмы, направленные на облегчение финансового бремени, связанного с арендой жилья, такие как субсидии.

Факты ICTV узнавали, когда будут выплаты ВПЛ в мае.

Когда будут выплаты ВПЛ в мае 2025 года

В мае 2025 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ) продолжают получать государственную денежную помощь на проживание. Выплаты проводятся ежемесячно, а сроки поступления остаются без изменений.

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Даты финансирования выплат ВПЛ в мае 2025 года:

15 мая

28 мая

Эти даты могут несколько отличаться в зависимости от банка или почтового отделения.

В мае 2025 года размер помощи составляет:

2 000 грн в месяц — для взрослых;

3 000 грн в месяц — для детей и лиц с инвалидностью.

Эти суммы останутся неизменными, ведь в марте 2025 года правительство продлило выплаты еще на полгода.

Было ли финансирование выплат ВПЛ в мае

Часть внутренне перемещенных лиц уже получила выплаты на проживание 15 мая. Для следующих категорий выплаты будут осуществляться 28 мая.

В свою очередь Пенсионный фонд отчитался, что на жилищные субсидии и льготы по состоянию на 18 мая было выделено 3060,4 млн грн. Часть из этих денег направлена на субсидии для внутренне перемещенных лиц, которые арендуют жилье.

Правительство расширило возможности предоставления субсидий на аренду жилья для ВПЛ

Напомним, что правительство приняло постановление, разработанное Минсоцполитики, которое существенно расширяет возможности получения субсидии на аренду для внутренне перемещенных лиц. Благодаря этим изменениям большее количество людей сможет воспользоваться этой помощью, а ее размер будет увеличен.

Ранее семьи с доходами, выше установленного порога, не имели права на субсидию, но теперь они также смогут ее получить.

По словам заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, это не единственные изменения. Было отменено ограничение, которое позволяло получать субсидию только в течение одного года. Если семья имеет низкие доходы и нуждается в помощи государства, она сможет получать поддержку дольше.

Также введена возможность официальной аренды части помещения — теперь человек может оформить субсидию, даже если снимает только комнату, а не всю квартиру или дом. Кроме того, ВПЛ и владельцы жилья могут использовать собственные договоры найма, а не только типовые, утвержденные государством.

Чтобы узнать о состоянии выплат или получить дополнительную информацию, можно обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или орган социальной защиты по месту жительства.

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