Фонд реконструкции официально запущен — Свириденко

Украина и США завершили все необходимые формальности для запуска совместного Фонда реконструкции в рамках соглашения о недрах.

Об этом сообщила первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко 23 мая.

Украина и США запустили Фонд реконструкции

По словам Свириденко, последним шагом к запуску Фонда стала дипломатическая нота от Америки, которую она получила 23 мая от временно поверенной в делах США Джули С. Дэвис.

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— Фонд официально запущен. Я хочу поблагодарить всех, кто сделал это возможным. Наша переговорная команда выполнила мандат, установленный президентом Украины Владимиром Зеленским, — сообщила она.

Министр объяснила, что между Украиной и США установили настоящее сотрудничество — на равных условиях, с уважением к интересам Украины и совместным принятием решений.

По ее словам, этот Фонд является “символом долгосрочных стратегических обязательств”. Обе страны вместе будут вкладывать средства в восстановление и развитие Украины так, чтобы это не вредило нашей независимости и работало на лучшее будущее.

Источник: Юлия Свириденко

Фото: Юлия Свириденко

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