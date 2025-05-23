Фонд реконструкции официально запущен — Свириденко
Украина и США завершили все необходимые формальности для запуска совместного Фонда реконструкции в рамках соглашения о недрах.
Об этом сообщила первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко 23 мая.
Украина и США запустили Фонд реконструкции
По словам Свириденко, последним шагом к запуску Фонда стала дипломатическая нота от Америки, которую она получила 23 мая от временно поверенной в делах США Джули С. Дэвис.
— Фонд официально запущен. Я хочу поблагодарить всех, кто сделал это возможным. Наша переговорная команда выполнила мандат, установленный президентом Украины Владимиром Зеленским, — сообщила она.
Министр объяснила, что между Украиной и США установили настоящее сотрудничество — на равных условиях, с уважением к интересам Украины и совместным принятием решений.
По ее словам, этот Фонд является “символом долгосрочных стратегических обязательств”. Обе страны вместе будут вкладывать средства в восстановление и развитие Украины так, чтобы это не вредило нашей независимости и работало на лучшее будущее.
Источник: Юлия Свириденко
Фото: Юлия Свириденко