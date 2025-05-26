Цена на нефть сегодня и чего ожидать дальше

В понедельник цены на нефть показали незначительный рост после решения президента США Дональда Трампа продлить срок торговых переговоров с Евросоюзом, что уменьшило опасения относительно возможного введения тарифов, которые могли бы негативно повлиять на глобальную экономику.

Факты ICTV узнавали, почему растут цены на нефть и чего ожидать в будущем.

Какая цена на нефть сегодня

По состоянию на 12:19 26 мая по Киеву, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 39 центов (0,6%) — до 65,17 доллара за баррель. В то же время нефть марки West Texas Intermediate выросла в цене на 33 цента (0,5%) — до 61,86 доллара за баррель.

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Рыночный аналитик IG Тони Сикамор отметил, что положительную динамику на рынке нефти и американских акций утром вызвало именно объявление Трампа об отсрочке переговоров в ЕС.

Президент США объяснил, что пошел на продолжение переговоров до 9 июля после обращения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая отметила необходимость дополнительного времени для достижения компромисса.

Что будет с ценами на нефть

Сикамор также добавил, что новости о торговых переговорах, тарифах и фискальных проблемах будут оставаться главными факторами, которые будут формировать настроение инвесторов и динамику нефтяных цен в течение недели.

Ранее, в пятницу, котировки Brent и WTI уже выросли на 0,5% — на фоне медленного прогресса в ядерных переговорах между США и Ираном, что уменьшило риски возвращения иранской нефти на мировой рынок. Дополнительное влияние оказали закрытия позиций американскими трейдерами перед длинными выходными по случаю Дня памяти.

Американские нефтедобывающие компании, реагируя на падение цен на нефть, на прошлой неделе уменьшили количество активных буровых установок на 8 единиц — до 465, что является самым низким уровнем с ноября 2021 года.

Однако рост цен был ограничен ожиданиями относительно возможного решения ОПЕК+ (Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники) на встрече на следующей неделе увеличить добычу еще на 411 тысяч баррелей в сутки в июле.

Сувро Саркар, ведущий энергетический аналитик DBS Bank, отметил, что нефть уже находится под давлением из-за агрессивной стратегии увеличения добычи со стороны ОПЕК+ и ситуации, которую он охарактеризовал как “мини-войну цен на нефть”. По его словам, вероятный дальнейший рост цен на нефть будет ограничен решением ОПЕК+ в ближайшие дни.

Источник : Reuters

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