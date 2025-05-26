Какие самые дорогие специальности в вузах Украины были в 2024 году

В 2025 году МОН предлагает, государственным высшим учебным заведениям повысить цены на контракт для ряда специальностей до 50 тыс. грн в год. Изменения могут коснуться таких популярных направлений, как экономика, право, менеджмент, туризм и журналистика.

Какие были востребованы специальности в прошлом году и какими были цены на обучение в 2024 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Какие самые популярные специальности были в 2024 году

Образовательный портал Education отмечает, что в 2024 году наиболее популярной специальностью среди абитуриентов была Психология. На нее было подано 47 672 заявлений.

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В лидеры также вошли:

компьютерные науки, IT;

инженерия программного обеспечения;

маркетинг, экономика;

менеджмент;

филология;

кибербезопасность и защита информации.

Стоит отметить, что специальность Право, которая в прошлые годы занимала лидерские позиции, в 2024 году не попала даже в пятерку лидеров.

Сколько стоит получить образование в Украине — далее в материале.

Какие самые дорогие специальности были в вузах Украины в 2024 году

Из года в год обучение в учреждениях высшего образования становится дороже.

Так в 2022 году средняя стоимость обучения в украинских вузах составляла — 20 532 грн. В 2023 году — 23 491 грн, а в 2024 цена выросла — до 26 629 грн.

В прошлом году самыми дорогими специальностями в вузах Украины были:

специальность стоматология — в среднем обучение обходилось в 44 608 грн;

для студентов, выбравших медицину — стоимость составляла примерно 44 149 грн;

аудиовизуальное искусство и производство — в среднем стоило 40 703 грн;

за богословие необходимо было заплатить около 40 674 грн;

образование по педиатрии — оценивалось в среднем в 39 836 грн;

стоимость обучения на специальности медицинская психология — составляла 38 603 грн;

для студентов специальности международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии — средняя стоимость равнялась 37 935 грн;

студенты, которые учились на музыкальном искусстве — в среднем платили 37 621 грн;

освоение сценического искусства — стоило около 37 243 грн;

обучение на системном анализе в прошлом году обходилось в среднем в 36 947 грн.

Источник: Образовательный портал Education

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