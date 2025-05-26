Какие самые дорогие специальности в вузах Украины были в 2024 году
В 2025 году МОН предлагает, государственным высшим учебным заведениям повысить цены на контракт для ряда специальностей до 50 тыс. грн в год. Изменения могут коснуться таких популярных направлений, как экономика, право, менеджмент, туризм и журналистика.
Какие были востребованы специальности в прошлом году и какими были цены на обучение в 2024 году — читайте в материале Фактов ICTV.
Какие самые популярные специальности были в 2024 году
Образовательный портал Education отмечает, что в 2024 году наиболее популярной специальностью среди абитуриентов была Психология. На нее было подано 47 672 заявлений.
В лидеры также вошли:
- компьютерные науки, IT;
- инженерия программного обеспечения;
- маркетинг, экономика;
- менеджмент;
- филология;
- кибербезопасность и защита информации.
Стоит отметить, что специальность Право, которая в прошлые годы занимала лидерские позиции, в 2024 году не попала даже в пятерку лидеров.
Сколько стоит получить образование в Украине — далее в материале.
Какие самые дорогие специальности были в вузах Украины в 2024 году
Из года в год обучение в учреждениях высшего образования становится дороже.
Так в 2022 году средняя стоимость обучения в украинских вузах составляла — 20 532 грн. В 2023 году — 23 491 грн, а в 2024 цена выросла — до 26 629 грн.
В прошлом году самыми дорогими специальностями в вузах Украины были:
- специальность стоматология — в среднем обучение обходилось в 44 608 грн;
- для студентов, выбравших медицину — стоимость составляла примерно 44 149 грн;
- аудиовизуальное искусство и производство — в среднем стоило 40 703 грн;
- за богословие необходимо было заплатить около 40 674 грн;
- образование по педиатрии — оценивалось в среднем в 39 836 грн;
- стоимость обучения на специальности медицинская психология — составляла 38 603 грн;
- для студентов специальности международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии — средняя стоимость равнялась 37 935 грн;
- студенты, которые учились на музыкальном искусстве — в среднем платили 37 621 грн;
- освоение сценического искусства — стоило около 37 243 грн;
- обучение на системном анализе в прошлом году обходилось в среднем в 36 947 грн.
Источник: Образовательный портал Education