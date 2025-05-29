Україна отримає новий транш від МВФ на 500 млн доларів

Миссия Международного валютного фонда, которая с 20 по 27 мая находилась в Киеве с целью проведения восьмого пересмотра программы Механизм расширенного финансирования (EFF), завершила свою работу.

Результатом явилось достижение соглашения на уровне персонала (Staff-Level Agreement, SLA).

Об этом сообщают в НБУ.

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Миссия МВФ в Киеве завершила работу

Теперь эту договоренность должен утвердить Совет директоров МВФ. Рассмотрение вопроса ожидается в ближайшие недели.

В случае одобрения, Украина получит очередной транш в размере около 500 млн долларов США. Это увеличит общую сумму выплат по программе до 10,65 млрд долларов. Общий объем программы остается без изменений – 15,6 млрд. долларов США.

По итогам пересмотра был отмечен высокий уровень исполнения обязательств. Все количественные критерии эффективности к концу марта 2025 года были достигнуты. Также стороны пришли к соглашению о дальнейших политических шагах и реформах, необходимых для сохранения макроэкономической стабильности.

– Миссия была очень интенсивной и конструктивной. Благодарю команды МВФ, Министерства финансов, НБУ за эффективное и результативное сотрудничество, которое продолжает укреплять финансовую стабильность страны и способствовать внедрению евроинтеграционных реформ, – отметил Глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Напомним, 20 мая миссия Международного валютного фонда начала работу в Киеве по восьмому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) для Украины.

31 марта в государственный бюджет Украины поступило около $400 млн восьмого транша МВФ, предоставленного после успешного седьмого пересмотра четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF).

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