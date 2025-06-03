Открывает Укрпочте путь к созданию банка: Рада приняла закон о фининклюзии
Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий введение нового вида банковских учреждений — банков финансовой инклюзии.
Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Банки финансовой инклюзии в Украине: что известно
Депутаты поддержали законопроект №13018-д во втором чтении. Новый вид банков будет действовать на основе ограниченной банковской лицензии и будет иметь специальное назначение — обслуживать украинцев, не имеющих постоянного доступа к финансовым услугам.
Речь идет, в частности, о жителях прифронтовых регионов, освобожденных территорий, а также о представителях социально уязвимых слоев населения и микропредприятиях.
— Закон впервые дает официальные определения понятиям “финансовая инклюзия”, “ограниченная банковская лицензия” и “банк финансовой инклюзии”, — отметил Гетманцев.
Кроме того, он расширяет полномочия Национального банка Украины. Отныне НБУ будет иметь возможность активно содействовать развитию финансовой инклюзии в стране.
Банки финансовой инклюзии смогут предоставлять банковские и другие финансовые услуги исключительно физическим лицам, представителям малого бизнеса, общественным и благотворительным организациям, годовой доход которых не превышает эквивалент €5 млн.
Также такие банки смогут обслуживать органы государственной власти и местного самоуправления.
Напомним, идею создания банка финансовой инклюзии продвигала Укрпочта. Генеральный директор компании Игорь Смелянский неоднократно заявлял о намерениях добавить к почтовым услугам и банковские, в частности для улучшения доступа к финансовым сервисам в отдаленных регионах.