Украина и США согласовывают запуск фонда по соглашению о недрах уже в этом году — Свириденко
Украина совместно с Соединенными Штатами работает над тем, чтобы инвестиционный фонд восстановления, предусмотренный соглашением о недрах, начал действовать уже в 2025 году.
Фонд восстановления может заработать уже в этом году
Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко во время визита в Вашингтон, пишет Reuters.
Свириденко сообщила, что первое заседание новосозданного фонда планируется провести в июле.
Во время пребывания в США она встретилась с министром финансов США Скоттом Бессентом и представителями Финансовой корпорации развития — ключевого партнера фонда.
— Мы обсудили очень конкретные шаги, как сделать так, чтобы фонд заработал в течение этого года, — сообщила она журналистам.
По словам Свириденко, на первой встрече правления в июле намерены сосредоточиться на вопросе Что будет стартовым капиталом для начала работы этого фонда.
— И, собственно, мы также должны принять инвестиционную стратегию для этого фонда на следующие несколько лет, — добавила она.
Напомним, Верховная Рада 8 мая одобрила ратификацию соглашения о недрах с США, предусматривающего создание совместного инвестиционного фонда для восстановления Украины.
Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон 12 мая.
В продолжение реализации этого соглашения 13 мая Украина заключила две коммерческие договоренности с Международной финансовой корпорацией развития США.