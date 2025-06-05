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Украина и США согласовывают запуск фонда по соглашению о недрах уже в этом году — Свириденко

Юлия Свириденко
Фото: УНИАН

Украина совместно с Соединенными Штатами работает над тем, чтобы инвестиционный фонд восстановления, предусмотренный соглашением о недрах, начал действовать уже в 2025 году.

Фонд восстановления может заработать уже в этом году

Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко во время визита в Вашингтон, пишет Reuters.

Свириденко сообщила, что первое заседание новосозданного фонда планируется провести в июле.

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Во время пребывания в США она встретилась с министром финансов США Скоттом Бессентом и представителями Финансовой корпорации развития — ключевого партнера фонда.

— Мы обсудили очень конкретные шаги, как сделать так, чтобы фонд заработал в течение этого года, — сообщила она журналистам.

По словам Свириденко, на первой встрече правления в июле намерены сосредоточиться на вопросе Что будет стартовым капиталом для начала работы этого фонда.

— И, собственно, мы также должны принять инвестиционную стратегию для этого фонда на следующие несколько лет, — добавила она.

Напомним, Верховная Рада 8 мая одобрила ратификацию соглашения о недрах с США, предусматривающего создание совместного инвестиционного фонда для восстановления Украины.

Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон 12 мая.

В продолжение реализации этого соглашения 13 мая Украина заключила две коммерческие договоренности с Международной финансовой корпорацией развития США.

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