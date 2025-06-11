Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто написал Библию: ученые исследовали авторство с помощью ИИ
Срочно
Количество пострадавших в Киеве возросло до 32 человек, погибли трое спасателей
Инвалидность в результате войны: льготы, выплаты и пособие
Убийство украинки и ее дочери в Бельгии: Сибига поручил держать дело под контролем
Взрывы во Львове и области: поврежден промышленный объект в Дрогобычском районе
Марина Мелехова, редактор раздела Медицина
2 мин.

Компенсации по программе єВідновлення получили уже 109 тыс. семей – правительство

Іпотека, квартира
Фото: Depositphotos

Почти 109 тыс. украинских семей воспользовались программой єВідновлення: получили компенсации на ремонт поврежденного жилья или приобретение нового дома взамен разрушенного в результате российской агрессии.

Финансовая помощь государства

По состоянию на 1 июня, компенсации были предоставлены почти 90 тыс. человек за поврежденное жилье на общую сумму более 9 млрд грн.

Кроме того, за уничтоженное жилье выдано более 18,5 тыс. жилищных сертификатов на общую сумму 27,3 млрд грн.

Сейчас смотрят

Новые дома уже приобрели почти 11 тыс. украинцев, из которых около 4,5 тыс. – внутренне перемещенные лица.

Кроме того, государство продолжает предоставлять выплаты для восстановления домов на собственном участке, которые стартовали в начале 2025 года. Благодаря этому 475 человек получили средства на общую сумму 606,9 млн грн.

Напомним, что эти компенсации являются частью проекта HOME, который реализует Банк развития Совета Европы.

Сервис єВідновлення и Реестр поврежденного и уничтоженного имущества внедряются при поддержке Министерства развития общин и территорий Украины совместно с Министерством цифровой трансформации.

Партнер проекта — Фонд Восточная Европа.

ИсточникУряд online

Связанные темы:

відновленняВойна в УкраинежитлоСоціальні виплати
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь