Пенсия по инвалидности: будет ли повышение в 2025 году

В Украине в 2025 году для людей с инвалидностью предусмотрен ряд льгот. Выплаты зависят от группы инвалидности и трудового стажа.

В настоящее время государственная социальная помощь людям с инвалидностью с детства назначается в размере:

людям с инвалидностью с детства 1 группы — 2 361 грн (что соответствует полному размеру прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан);

(что соответствует полному размеру прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан); людям с инвалидностью с детства 2 группы — 1 888,80 грн (80% от установленного прожиточного минимума);

(80% от установленного прожиточного минимума); для людей с 3 группой инвалидности 1 416,60 грн (60% прожиточного минимума);

(60% прожиточного минимума); для детей с инвалидностью, не достигших 18 лет — 1 652,70 грн (70% в соответствии с прожиточным минимумом).

Будет ли повышение пенсии по инвалидности в Украине в 2025 году и кто может получить — читайте на Фактах ICTV.

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Повысят ли пенсии по инвалидности в 2025 году

С 1 июля 2025 года в Украине начнется реформа пенсионной системы, — об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Реформа предусматривает изменения в порядке начисления и выплаты пенсий. В частности, введение накопительной пенсионной системы.

Сейчас размер минимальной социальной пенсии по инвалидности составляет:

1 группа — 2 760 грн;

2 группа — 2 520 грн;

3 группа — 2 093 грн.

Сумма, которую получает пенсионер с 1, 2 и 3 группами инвалидности, зависит от стажа и группы, то есть она рассчитывается индивидуально.

Сообщается, что после введения реформы указанные выплаты могут быть изменены.

Будут ли повышены пенсии по инвалидности в 2025 году, каким образом они будут начисляться, а также детали реформы станут известны позже.

Пенсия по инвалидности: как назначается

В законе О Государственном бюджете Украины на 2025 год определено, что базовый уровень пенсии для лиц, утративших трудоспособность, равен установленному прожиточному минимуму и составляет — 2 361 грн.

Общие условия назначения пенсий по инвалидности регулируются положениями закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании № 1058-IV от 9 июля 2003 года (статьи 30-35).

В соответствии с этим законом, человек с инвалидностью имеет право на пенсию при наличии от 1 до 15 лет страхового стажа. Продолжительность стажа зависит от того, в каком возрасте установлена инвалидность.

Когда подняли пенсии по инвалидности

1 марта 2025 года в Украине состоялась индексация пенсий. Соответствующее решение принято Постановлением Кабинета Министров №209, которое определяет механизм повышения пенсионных и страховых выплат в 2025 году.

Согласно документу, индексация предусмотрена для всех, кто вышел на пенсию до 31 декабря 2024 года, с использованием коэффициента 1,115.

Перерасчет охватил широкий круг пенсионеров, в частности:

людей, получающих пенсию по общей системе;

бывших военнослужащих;

граждан, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС;

ученых, государственных служащих и работников органов местной власти;

лиц, имеющих пенсии за особые заслуги перед Украиной.

Индексация охватила:

9,2 млн пенсионеров, получающих пенсии на общих основаниях;

672 тыс. военных пенсионеров;

98 тыс. получателей пенсий по инвалидности или в связи с потерей кормильца в результате Чернобыльской катастрофы;

79,6 тыс. участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны;

23,4 тыс. бывших госслужащих и работников органов местного самоуправления.

Максимальный размер увеличения пенсий составил 1500 грн, а минимальная сумма повышения — не менее 100 грн.

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