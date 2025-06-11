Пенсия по инвалидности: будет ли повышение в 2025 году
В Украине в 2025 году для людей с инвалидностью предусмотрен ряд льгот. Выплаты зависят от группы инвалидности и трудового стажа.
В настоящее время государственная социальная помощь людям с инвалидностью с детства назначается в размере:
- людям с инвалидностью с детства 1 группы — 2 361 грн (что соответствует полному размеру прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан);
- людям с инвалидностью с детства 2 группы — 1 888,80 грн (80% от установленного прожиточного минимума);
- для людей с 3 группой инвалидности с детства — 1 416,60 грн (60% прожиточного минимума);
- для детей с инвалидностью, не достигших 18 лет — 1 652,70 грн (70% в соответствии с прожиточным минимумом).
Будет ли повышение пенсии по инвалидности в Украине в 2025 году и кто может получить — читайте на Фактах ICTV.
Повысят ли пенсии по инвалидности в 2025 году
С 1 июля 2025 года в Украине начнется реформа пенсионной системы, — об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Реформа предусматривает изменения в порядке начисления и выплаты пенсий. В частности, введение накопительной пенсионной системы.
Сейчас размер минимальной социальной пенсии по инвалидности составляет:
- 1 группа — 2 760 грн;
- 2 группа — 2 520 грн;
- 3 группа — 2 093 грн.
Сумма, которую получает пенсионер с 1, 2 и 3 группами инвалидности, зависит от стажа и группы, то есть она рассчитывается индивидуально.
Сообщается, что после введения реформы указанные выплаты могут быть изменены.
Будут ли повышены пенсии по инвалидности в 2025 году, каким образом они будут начисляться, а также детали реформы станут известны позже.
Пенсия по инвалидности: как назначается
В законе О Государственном бюджете Украины на 2025 год определено, что базовый уровень пенсии для лиц, утративших трудоспособность, равен установленному прожиточному минимуму и составляет — 2 361 грн.
Общие условия назначения пенсий по инвалидности регулируются положениями закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании № 1058-IV от 9 июля 2003 года (статьи 30-35).
В соответствии с этим законом, человек с инвалидностью имеет право на пенсию при наличии от 1 до 15 лет страхового стажа. Продолжительность стажа зависит от того, в каком возрасте установлена инвалидность.
Когда подняли пенсии по инвалидности
1 марта 2025 года в Украине состоялась индексация пенсий. Соответствующее решение принято Постановлением Кабинета Министров №209, которое определяет механизм повышения пенсионных и страховых выплат в 2025 году.
Согласно документу, индексация предусмотрена для всех, кто вышел на пенсию до 31 декабря 2024 года, с использованием коэффициента 1,115.
Перерасчет охватил широкий круг пенсионеров, в частности:
- людей, получающих пенсию по общей системе;
- бывших военнослужащих;
- граждан, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС;
- ученых, государственных служащих и работников органов местной власти;
- лиц, имеющих пенсии за особые заслуги перед Украиной.
Индексация охватила:
- 9,2 млн пенсионеров, получающих пенсии на общих основаниях;
- 672 тыс. военных пенсионеров;
- 98 тыс. получателей пенсий по инвалидности или в связи с потерей кормильца в результате Чернобыльской катастрофы;
- 79,6 тыс. участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны;
- 23,4 тыс. бывших госслужащих и работников органов местного самоуправления.
Максимальный размер увеличения пенсий составил 1500 грн, а минимальная сумма повышения — не менее 100 грн.