Какой будет пенсия при зарплате 12 000 гривен: алгоритм расчетов

Размер пенсии по возрасту в Украине определяется индивидуально при ее назначении. На него влияют несколько важных факторов, среди которых ключевыми являются продолжительность страхового стажа и уровень официальной заработной платы в течение трудовой деятельности.

Факты ICTV выяснили, какой будет пенсия при зарплате 12 000 гривен.

Как определяется размер пенсии

Основное правило довольно простое: чем дольше человек официально работает и чем выше зарплату получает, с которой уплачиваются взносы в Пенсионный фонд, тем выше будет размер его пенсии в будущем.

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Специалист по пенсионным вопросам Сергей Коробкин объяснил, что формула расчета пенсии закреплена в статье 27 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании:

П = Зп × Кс

Где:

П — сумма будущей пенсии;

Зп — средний заработок, рассчитанный как произведение средней зарплаты по стране за последние 3 года и индивидуального коэффициента заработка;

Кс — коэффициент страхового стажа, который зависит от количества месяцев, в течение которых уплачивались страховые взносы.

Средняя зарплата, которая принимается во внимание при расчете, — это усредненное значение по стране за последние три года перед назначением пенсии.

Индивидуальный коэффициент зарплаты — это соотношение вашей зарплаты к средней в каждом месяце с июля 2000 года до момента выхода на пенсию. Он вычисляется как среднее значение таких соотношений за весь период.

Влияние страхового стажа на размер пенсии

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2025 году, нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа.

Коэффициент стажа (Кс) определяется как:

Количество месяцев стажа : 1 200

В упрощенном виде — примерно 1% от зарплаты за каждый год официальной работы. То есть, 30 лет дают коэффициент 0.30 (30%), 35 лет — 0.35 и т.д.

На какую пенсию рассчитывать при зарплате 12 000 гривен

Из-за того, что нужно учитывать индивидуальные коэффициенты зарплаты за много лет, точно подсчитать пенсию сложно. Но, чтобы узнать, какая будет пенсия при зарплате 12 000 гривен, стоит сделать ориентировочный расчет.

По состоянию на 2025 год, средний показатель зарплаты в Украине, с которой уплачивались взносы (данные за 2022-2024 годы), составляет 15 057,09 грн. Именно этот показатель применяется как базовый.

Если ваша зарплата за апрель составляет 12 000 гривен, а средняя по стране за апрель зарплата — 19 856 гривен 19 копеек (по данным ПФУ), то за такой месяц ваш коэффициент будет:

12 000 ÷ 19 856,19 ≈ 0,60

Таких коэффициентов будет много — по одному за каждый месяц работы.

Чтобы рассчитать, сколько будет пенсии при зарплате в 12 000 гривен, учитывается средний коэффициент зарплаты за весь период работы с 2000 года. Пусть для примера он равен 0,75.

Возьмем стандартный пример — 35 лет стажа, что соответствует требованиям для выхода на пенсию.

Кс (коэффициент стажа):

35 лет × 1% = 0,35

(или 35 × 12 ÷ 1200 = 0,35)

Зп_средняя × Индивидуальный коэффициент зарплаты:

15 057,09 грн × 0,75 = 11 292,82 грн

Размер пенсии (П):

11 292,82 грн × 0,35 = 3 952 грн

Итак, при зарплате 12 000 гривен, среднем коэффициенте зарплаты 0,75 и 35 лет стажа, пенсия может составлять примерно 3 952 гривны.

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