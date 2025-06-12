Будет ли повышение пенсии во второй половине 2025 года: что известно

Согласно закону Украины О государственном бюджете на 2025 год, прожиточный минимум и минимальная заработная плата в 2025 году не изменятся.

Что касается пенсий, то с 1 марта Пенсионный фонд Украины (ПФУ) провел перерасчет пенсий, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 209 от 25 февраля 2025 года Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2025 году.

Состоится ли очередное повышение пенсий в 2025 году и кто может на это рассчитывать — читайте в материале Фактов ICTV.

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Как происходило повышение пенсий в Украине в 2025 году

В Украине в 2025 году минимальная пенсия составляет 2 361 грн. С 1 марта 2025 года Пенсионный фонд Украины провел индексацию для пенсионеров, вышедших на пенсию до 31 декабря 2024 года, с коэффициентом 1,115.

Согласно постановлению №209 перерасчет состоялся для пенсионеров, получающих пенсию из солидарной системы, а также для:

бывших военных;

бывших чиновников;

бывших ученых;

чернобыльцев;

пенсионеров, получающих выплаты за особые заслуги.

Стоит отметить, что были проиндексированы даже самые маленькие пенсии. Однако для самых больших пенсий действовало ограничение. Максимальный размер повышения — до 1 500 грн, независимо от категории.

С 1 апреля проведена еще одна индексация пенсий, на этот раз для работающих пенсионеров с учетом их обновленного страхового стажа. Перерасчет произошел автоматически.

Следует отметить, что пенсионные выплаты, назначенные после 1 января 2025 года, не индексируются, поскольку при их расчете уже учтены современные размеры заработной платы, поэтому потребности в дополнительной корректировке нет.

Кроме того, выплаты, которые были назначены в течение последних трех лет, также не индексируются, ведь их расчет базируется на современных экономических условиях. В то же время для этой категории пенсионеров может быть введена символическая доплата (например, 100 грн), как это практиковалось ранее.

Не состоялась индексация для тех пенсионеров, кто получает пенсию свыше 10 прожиточных минимумов (23 610 грн). В таких случаях государство считает, что сумма пенсии уже достаточна для покрытия роста цен без дополнительной компенсации.

Будет ли повышение пенсии во второй половине 2025 года

В начале декабря Минсоцполитики обнародовало проект пенсионной реформы, которая предусматривает введение балльной системы.

То есть, по новой формуле, пенсия будет состоять из двух частей:

первая — базовая часть, 30% от минимальной зарплаты с учетом налогов;

вторая — страховая часть, которая определяется по новой формуле, где коэффициента стажа и зарплаты нет.

То есть по новой формуле, должна увеличиваться страховая пенсия, также к ней добавляется еще и базовая. Введение балльной системы планировалось после 1 июля 2025 года.

Но по состоянию на сейчас реформа находится на этапе согласования профильными министерствами, поэтому будет ли повышение пенсий в 2025 году — пока неизвестно.

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