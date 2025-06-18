Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто покинул МастерШеф 15 в 16-м выпуске – неожиданное решение судей
София Ротару отреагировала на ночную атаку на Киев сегодня: что опубликовала певица
Виды социальных выплат в Украине — кто может их получить
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Год мечтал съесть яблоко в плену: умер военный Дмитрий Шаповалов
Инфографика
Инфографика
Марина Терюханова, редактор ленты
6 мин.

Какая средняя пенсия в Украине в долларах: насколько это меньше чем в ЕС

средняя пенсия в Украине в долларах
Фото: Pexels

Пенсионное обеспечение — одна из самых острых тем украинского общества. Для миллионов пожилых людей размер ежемесячных выплат — это вопрос выживания.  

Какая средняя пенсия в Украине в долларах и как она отличается от выплат в Европе, читайте в материале. 

Размер средней пенсия в Украине в долларах в 2025 году 

Согласно отчету Пенсионного фонда, средняя пенсия в Украине составляет 6  341 гривну. Чтобы лучше понять реальную покупательную способность этой суммы, важно перевести ее в эквивалент долларов США. По официальному курсу НБУ на сегодняшний день — 41,5255 грн за 1 доллар, выходит, что: 

Сейчас смотрят

6341 грн ÷ 41,5255 ≈ $152,7 

Таким образом, размер средней пенсии в Украине в долларах составляет примерно $152–153.  

Это €132,08 по курсу НБУ 48,0159. 

Этот показатель может варьироваться в зависимости от колебаний валютного курса, но остается крайне низким по сравнению с другими странами Восточной Европы.  

Средняя пенсия в Украине в долларах в 2025 году — это условная сумма, включающая и минимальные, и повышенные выплаты. Многие пенсионеры в сельской местности получают значительно меньше этой суммы, а бывшие госслужащие — больше. 

Средняя пенсия в Украине в сравнении со странами ЕС 

По данным Eurostat, средние пенсионные расходы на одного получателя пенсии по возрасту в ЕС составили €16 138 в год, что примерно равно €1 345 в месяц. 

Внутри ЕС годовые пенсионные выплаты варьировались от €3 611 в Болгарии до €31 385 в Люксембурге. Если же учитывать также страны Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) и кандидатов на вступление в ЕС, диапазон расширяется: от €1 648 в Албании до €35 959 в Исландии (за год). 

Пенсія в Європі

Инфографика Факты: Средняя пенсия в месяц в ЕС

Среди лидеров — Норвегия и Дания, где средняя пенсия превышает €30 000 в год. Также высокие показатели у Швеции (€22 436) и Финляндии (€21 085). 

Минимальные пенсии — у стран-кандидатов на вступление в ЕС 

Наименее обеспечены пенсионеры в странах, которые пока не являются членами ЕС. 

Пенсии за год: 

  • Албания — €1 648 
  • Турция — €2 942 
  • Босния и Герцеговина — €3 041 
  • Сербия — €3 486 
  • Черногория — €3 962 
Пенсія в Європі

Инфографика Факты: Средняя пенсия в месяц в ЕС

Черногория чуть-чуть обгоняет Болгарию, но разница мизерная. 

Крупнейшие экономики ЕС уверенно выше среднего. Так называемая “большая четвёрка” стран ЕС оказалась выше общеевропейской планки: 

  • Италия — €19 589 
  • Франция — €18 855 
  • Испания — €18 100 
  • Германия — €17 926 

Западная и Северная Европа платят заметно больше. Южные страны чувствуют себя получше Восточной Европы, но все еще уступают северным. 

Худшие показатели — у Балкан и восточных соседей, особенно среди стран, еще не вступивших в ЕС. 

Во сколько раз пенсия в Европе превышает выплаты в Украине 

Средняя пенсия в Европе — €1 345 в месяц, а средняя пенсия в Украине: €132,08 (по курсу 48,0159). 

Посчитаем, во сколько раз европейская пенсия больше украинской: 

1 345:132,08≈10,18 раз 

Средняя пенсия в Европе примерно в 10 раз выше, чем в Украине. 

Читайте также
Какая средняя зарплата в Украине в долларах в 2025 году: актуальные данные
середня зарплата в Україні в доларах

Связанные темы:

ЄвропаПенсіїПенсионный фонд
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь