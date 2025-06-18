Какая средняя пенсия в Украине в долларах: насколько это меньше чем в ЕС
Пенсионное обеспечение — одна из самых острых тем украинского общества. Для миллионов пожилых людей размер ежемесячных выплат — это вопрос выживания.
Какая средняя пенсия в Украине в долларах и как она отличается от выплат в Европе, читайте в материале.
Размер средней пенсия в Украине в долларах в 2025 году
Согласно отчету Пенсионного фонда, средняя пенсия в Украине составляет 6 341 гривну. Чтобы лучше понять реальную покупательную способность этой суммы, важно перевести ее в эквивалент долларов США. По официальному курсу НБУ на сегодняшний день — 41,5255 грн за 1 доллар, выходит, что:
6341 грн ÷ 41,5255 ≈ $152,7
Таким образом, размер средней пенсии в Украине в долларах составляет примерно $152–153.
Это €132,08 по курсу НБУ 48,0159.
Этот показатель может варьироваться в зависимости от колебаний валютного курса, но остается крайне низким по сравнению с другими странами Восточной Европы.
Средняя пенсия в Украине в долларах в 2025 году — это условная сумма, включающая и минимальные, и повышенные выплаты. Многие пенсионеры в сельской местности получают значительно меньше этой суммы, а бывшие госслужащие — больше.
Средняя пенсия в Украине в сравнении со странами ЕС
По данным Eurostat, средние пенсионные расходы на одного получателя пенсии по возрасту в ЕС составили €16 138 в год, что примерно равно €1 345 в месяц.
Внутри ЕС годовые пенсионные выплаты варьировались от €3 611 в Болгарии до €31 385 в Люксембурге. Если же учитывать также страны Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) и кандидатов на вступление в ЕС, диапазон расширяется: от €1 648 в Албании до €35 959 в Исландии (за год).
Среди лидеров — Норвегия и Дания, где средняя пенсия превышает €30 000 в год. Также высокие показатели у Швеции (€22 436) и Финляндии (€21 085).
Минимальные пенсии — у стран-кандидатов на вступление в ЕС
Наименее обеспечены пенсионеры в странах, которые пока не являются членами ЕС.
Пенсии за год:
- Албания — €1 648
- Турция — €2 942
- Босния и Герцеговина — €3 041
- Сербия — €3 486
- Черногория — €3 962
Черногория чуть-чуть обгоняет Болгарию, но разница мизерная.
Крупнейшие экономики ЕС уверенно выше среднего. Так называемая “большая четвёрка” стран ЕС оказалась выше общеевропейской планки:
- Италия — €19 589
- Франция — €18 855
- Испания — €18 100
- Германия — €17 926
Западная и Северная Европа платят заметно больше. Южные страны чувствуют себя получше Восточной Европы, но все еще уступают северным.
Худшие показатели — у Балкан и восточных соседей, особенно среди стран, еще не вступивших в ЕС.
Во сколько раз пенсия в Европе превышает выплаты в Украине
Средняя пенсия в Европе — €1 345 в месяц, а средняя пенсия в Украине: €132,08 (по курсу 48,0159).
Посчитаем, во сколько раз европейская пенсия больше украинской:
€1 345: €132,08≈10,18 раз
Средняя пенсия в Европе примерно в 10 раз выше, чем в Украине.