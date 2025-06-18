Какая средняя пенсия в Украине в долларах: насколько это меньше чем в ЕС

Пенсионное обеспечение — одна из самых острых тем украинского общества. Для миллионов пожилых людей размер ежемесячных выплат — это вопрос выживания.

Какая средняя пенсия в Украине в долларах и как она отличается от выплат в Европе, читайте в материале.

Размер средней пенсия в Украине в долларах в 2025 году

Согласно отчету Пенсионного фонда, средняя пенсия в Украине составляет 6 341 гривну. Чтобы лучше понять реальную покупательную способность этой суммы, важно перевести ее в эквивалент долларов США. По официальному курсу НБУ на сегодняшний день — 41,5255 грн за 1 доллар, выходит, что:

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6341 грн ÷ 41,5255 ≈ $152,7

Таким образом, размер средней пенсии в Украине в долларах составляет примерно $152–153.

Это €132,08 по курсу НБУ 48,0159.

Этот показатель может варьироваться в зависимости от колебаний валютного курса, но остается крайне низким по сравнению с другими странами Восточной Европы.

Средняя пенсия в Украине в долларах в 2025 году — это условная сумма, включающая и минимальные, и повышенные выплаты. Многие пенсионеры в сельской местности получают значительно меньше этой суммы, а бывшие госслужащие — больше.

Средняя пенсия в Украине в сравнении со странами ЕС

По данным Eurostat, средние пенсионные расходы на одного получателя пенсии по возрасту в ЕС составили €16 138 в год, что примерно равно €1 345 в месяц.

Внутри ЕС годовые пенсионные выплаты варьировались от €3 611 в Болгарии до €31 385 в Люксембурге. Если же учитывать также страны Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) и кандидатов на вступление в ЕС, диапазон расширяется: от €1 648 в Албании до €35 959 в Исландии (за год).

Среди лидеров — Норвегия и Дания, где средняя пенсия превышает €30 000 в год. Также высокие показатели у Швеции (€22 436) и Финляндии (€21 085).

Минимальные пенсии — у стран-кандидатов на вступление в ЕС

Наименее обеспечены пенсионеры в странах, которые пока не являются членами ЕС.

Пенсии за год:

Албания — €1 648

Турция — €2 942

Босния и Герцеговина — €3 041

Сербия — €3 486

Черногория — €3 962

Черногория чуть-чуть обгоняет Болгарию, но разница мизерная.

Крупнейшие экономики ЕС уверенно выше среднего. Так называемая “большая четвёрка” стран ЕС оказалась выше общеевропейской планки:

Италия — €19 589

Франция — €18 855

Испания — €18 100

Германия — €17 926

Западная и Северная Европа платят заметно больше. Южные страны чувствуют себя получше Восточной Европы, но все еще уступают северным.

Худшие показатели — у Балкан и восточных соседей, особенно среди стран, еще не вступивших в ЕС.

Во сколько раз пенсия в Европе превышает выплаты в Украине

Средняя пенсия в Европе — €1 345 в месяц, а средняя пенсия в Украине: €132,08 (по курсу 48,0159).

Посчитаем, во сколько раз европейская пенсия больше украинской:

€1 345: €132,08≈10,18 раз

Средняя пенсия в Европе примерно в 10 раз выше, чем в Украине.

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