Какая средняя зарплата в Украине в долларах в 2025 году: актуальные данные

В 2025 году в Украине выросла средняя зарплата. Наибольший рост наблюдается у работников сферы IТ, авиационного транспорта, специалистов в финансовой, страховой сферах и т. д.

Какая средняя зарплата в Украине в долларах и какой ее размер по сравнению со странами ЕС — читайте на Фактах ICTV.

Какой размер средней зарплаты в Украине в долларах

По данным различных платформ по поиску работы, средняя зарплата в Украине на середину 2025 года составляет около 24 000 грн — 24 700 грн, по текущему обменному курсу это $577,83 — $594,69 соответственно.

Сейчас смотрят

Таким образом, средняя зарплата в Украине в долларах в 2025 году колеблется в пределах от $577 до $594.

Эта сумма больше, чем показатели предыдущих лет. Например, в 2021 году (до полномасштабного вторжения) средняя зарплата в Украине составляла $514.

В последующие годы она ориентировочно была такой:

2022 год — 14 577 грн (по текущему курсу $350,96);

2023 год — 17 442 грн (по текущему курсу $419,94);

2024 год — 21 473 грн (по текущему курсу $516,99);

2025 год — 23 460 грн (по текущему курсу $564,83).

По данным НБУ, в 2025 году номинальная зарплата украинцев выросла на 17,7%, но реальный показатель из-за влияния инфляции увеличился лишь на 3,9%.

Прогнозируется, что в 2026 году номинальная средняя зарплата вырастет на 9,4%, а реальная — на 3,3%. В 2027 году средняя зарплата вырастет на 8,8%, а реальная — на 3,5%.

Государственная служба статистики Украины сообщила, что наибольшую долю расходов украинцев составляют продукты питания, в частности: мясо, рыба, молоко, яйца, сыр, хлеб, овощи. Оплата жилья, коммунальные услуги, транспорт, связь, лекарства также занимают значительную часть расходов.

Данные Госстата свидетельствуют, что инфляция в первой половине 2025 года росла с опережением прогноза НБУ, что обусловлено более стремительным подорожанием сырых продуктов питания. По оценкам НБУ, инфляция достигла максимума в этом году.

Таким образом, повышение размера средней зарплаты в Украине в текущем году почти не ощущается из-за стремительной инфляции.

Если рассмотреть размер средней зарплаты в Украине в долларах по самым востребованным специальностям, то можно увидеть следующие цифры:

IТ — системные архитекторы и Senior Developer могут получать

Финансы и страхование — примерно 40 тыс. грн, это $963,06.

Государственные должности — 26 тыс. грн, это $625,99.

Учителя — 14 тыс. грн, это $337,07.

Врачи — от 23 тыс. грн до 55 тыс. грн, $553,76 — $1324,20.

Розничная торговля и сфера услуг — от 10 тыс. грн до 20 тыс. грн, $240,76 — $481,53.

Какая средняя зарплата в странах ЕС по сравнению с Украиной

По данным Eurostat, среднегодовая скорректированная заработная плата на одного работника, занятого полный рабочий день, в странах ЕС составляла $43554,23 (€37 863).

Высокие показатели демонстрирует Люксембург. Здесь скорректированная средняя зарплата превышала €50 000 ($57515,56)

К таким странам относятся также: Дания €67 604 ($77765,64), Ирландия €58 679 ($67499,11), Бельгия €57 989 ($66705,39), Австрия €54 508 ($62701,16) и Германия €50 988 ($58652,07).

Финляндия, Швеция и Франция также имеют высокий рейтинг среднего показателя заработной платы по ЕС.

На последнем месте в рейтинге находятся Болгария, Венгрия, Греция, Румыния, Польша и Словакия. Здесь годовая зарплата ниже €20 000 ($23006,22).

Для сравнения средняя зарплата в долларах в Украине и странах ЕС в 2025 году выглядит следующим образом:

Украина — средняя месячная зарплата $550-$620, годовой эквивалент $6 600-$7 440.

Средняя по ЕС — средняя месячная зарплата примерно $3 500, годовой эквивалент $41 000.

Наименьшая по ЕС — средняя месячная зарплата ориентировочно $1 125, годовой эквивалент $13 500.

Итак, средняя зарплата в Украине в долларах примерно в 6-7 раз меньше, чем в среднем по ЕС.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.