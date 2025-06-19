В ЕС рассказали, что планируют делать с €210 млрд замороженных активов РФ

Европейский Союз планирует оставить €210 млрд замороженных российских активов на территории Евросоюза до конца 2025 года. Доходы от этих активов пойдут на нужды Украины.

Об этом сообщил спикер Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

ЕС оставляет замороженными российские активы

— Мы обездвижили активы России, которых в ЕС 210 млрд евро, и мы используем доходы от этих активов для поддержки Украины с помощью кредитов G7 на сумму 45 млрд евро, — рассказал Ламмерт.

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По его словам, доходы от российских активов идут на украинскую оборонную промышленность и восстановление энергетики.

Он подчеркнул, что впоследствии эти кредиты будут погашаться за счет будущих чрезвычайных поступлений от замороженных российских активов.

Первый платеж в размере €3 млрд Украина получила в январе 2025 года. В марте – €1 млрд евро, еще €1 млрд – в апреле, €1 млрд – в мае, и еще €1 млрд – в прошлую пятницу. Выплаты будут продолжаться в течение этого года, сообщил представитель Еврокомиссии.

— Евросоюз всегда подчеркивал, что Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный этой войной. Юридически обоснованные и финансово жизнеспособные варианты компенсации ущерба, нанесенного Россией Украине, должны оставаться на столе переговоров, и мы должны продолжать их обсуждать, — подчеркнул Маркус Ламмерт.

Инициатива ERA для Украины

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) Украина уже получила от Евросоюза €7 млрд.

Также сообщалось, что Украина подписала соглашение с Японией для получения $3 млрд от замороженных российских активов в рамках инициативы ERA. Средства пойдут на развитие экономики Украины.

23 мая по итогам саммита министров финансов стран G7 в совместном коммюнике отметили, что суверенные активы России останутся замороженными, пока она не прекратит войну против Украины и не возместит нанесенный ущерб.

По словам президента Владимира Зеленского, Украине для обеспечения устойчивости требуется ежегодно $40 млрд бюджетной помощи.

Источник : Європейська правда

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