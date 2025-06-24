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Платный проезд с льготами: что изменится с 1 июля для школьников Киева и курсантов

учні, діти в автобусі
Фото: УНИАН

Во время каникул киевские школьники и курсанты высших военных учебных заведений теряют право на бесплатный проезд.

Что меняется с 1 июля

Согласно решению Киевсовета, с 1 июля по 31 августа ученики киевских школ будут оплачивать проезд в общественном транспорте на общих основаниях.

Бесплатный проезд будет действовать только в течение учебного года — с 1 сентября по 1 июля.

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Впрочем, летом школьники смогут пользоваться льготными проездными билетами со скидкой 75% на все виды городского транспорта.

Приобрести их можно в приложении Киев Цифровой, в терминалах самообслуживания, на сайте КП ГИВЦ, в приложении EasyPay или в кассах метро на станциях Выдубичи, Почайна  и Вокзальная.

Льготный проездной на месяц без ограничений стоит 325 грн, а на вторую половину месяца — 162,50 грн.

Есть также варианты проездных на ограниченное количество поездок — от 46 до 124 — по сниженной цене.

В то же время если ученик покупает разовую поездку на ученический билет, скидка не применяется — поездка стоит как обычная.

Кроме того, право на бесплатный проезд теряют курсанты высших военных учебных заведений, которые пользовались льготами во время учебного периода.

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Источник: КГГА

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