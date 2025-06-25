Сколько будет пенсия при зарплате в 10 000 гривен: пример расчетов

Люди, которые приближаются к пенсионному возрасту, могут заранее узнать, на какую сумму пенсии стоит рассчитывать. В Украине существует четкая формула, по которой вычисляется пенсия, и каждый желающий может самостоятельно сделать предварительный расчет.

Зная свою официальную зарплату, количество страхового стажа и средний заработок по стране, можно легко подсчитать ориентировочную сумму будущей выплаты.

Факты ICTV выяснили, сколько будет пенсии при зарплате в 10 000 гривен и как правильно ее вычислить.

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Что нужно знать о начислении пенсии: формула

Специалист по пенсионным вопросам Сергей Коробкин объяснил, что порядок расчета пенсии определен в законе Об общеобязательном государственном пенсионном страховании (статья 27). Формула выглядит так:

П = Зп × Кс

где:

П — размер пенсии,

Зп — средняя заработная плата застрахованного лица,

Кс — коэффициент страхового стажа.

Как высчитывается коэффициент зарплаты

Средний заработок определяется за период с 1 июля 2000 года до момента выхода на пенсию. Каждый месяц вашей зарплаты сравнивается со средней по стране, рассчитывается коэффициент, а далее выводится среднее значение.

Например, если вы все время получали зарплату, которая равна средней по стране — ваш коэффициент составит 1,0.

Влияет ли стаж на размер пенсии

Да, и очень существенно. Чтобы иметь право выйти на пенсию в 60 лет в 2025 году, нужно не менее 32 лет страхового стажа.

Коэффициент стажа исчисляется как количество месяцев трудового стажа, деленное на 1200 (100 лет × 12 месяцев). Например:

20 лет стажа = 0,20

30 лет = 0,30

40 лет = 0,40

На какую пенсию рассчитывать при зарплате 10 000 гривен

Согласно информации Пенсионного фонда Украины, в 2025 году для исчисления пенсионных выплат учитывается средняя зарплата за 2022-2024 годы — она составляет 15 057,09 грн.

Представим, что в апреле вы получили 10 000 грн, а средняя зарплата по стране за этот месяц была 19 856,19 грн. Ваш индивидуальный коэффициент за этот месяц будет:

10 000 ÷ 19 856,19 ≈ 0,50

Это значит, что ваша зарплата была вдвое ниже средней, и этот коэффициент пойдет в общий расчет. Для примера возьмём коэффициент 0,66, что примерно соответствует ситуации, когда ваша зарплата постоянно была ниже средней.

Также предположим, что у вас 35 лет страхового стажа — этого достаточно для выхода на пенсию в 60 лет. Тогда:

(35 × 12) ÷ 1200 = 0,35

Вычислим ориентировочный размер пенсии:

15 057,09 × 0,66 = 9 937,68 грн — условная база расчета

9 937,68 × 0,35 ≈ 3 478 грн — примерная ежемесячная пенсия.

Как увеличить пенсию

Повысить будущую пенсию можно, влияя на три основных компонента формулы расчета:

Коэффициент страхового стажа. Этот показатель отражает, какой процент от расчетной базы вы получите. Он напрямую зависит от продолжительности официальной работы. Чем больше лет стажа — тем выше пенсия. За каждый год добавляется примерно 1%.

Этот показатель отражает, какой процент от расчетной базы вы получите. Он напрямую зависит от продолжительности официальной работы. Чем больше лет стажа — тем выше пенсия. За каждый год добавляется примерно 1%. Индивидуальный коэффициент зарплаты показывает, насколько ваша зарплата превышала (или не дотягивала до) средней по стране. Если вы зарабатывали больше, коэффициент выше — а значит, и пенсия больше. Например, зарплата в 2 раза больше средней дает коэффициент 2,0, что почти удваивает расчетную пенсию.

показывает, насколько ваша зарплата превышала (или не дотягивала до) средней по стране. Если вы зарабатывали больше, коэффициент выше — а значит, и пенсия больше. Например, зарплата в 2 раза больше средней дает коэффициент 2,0, что почти удваивает расчетную пенсию. Средняя зарплата по стране. Этот показатель обновляется ежегодно и используется как основа для расчета. Если уровень зарплат в стране растет, это положительно влияет на пенсии тех, кто выходит позже.

В 2025 году этот показатель составляет 15 057 грн, но если он повысится в 2026 или 2027 — новые пенсионеры получат больше.

Итак, при зарплате 10 000 грн и 35 годах стажа в 2025 году можно ожидать пенсию на уровне примерно 3 478 гривен. Чтобы увеличить сумму — стоит работать официально, иметь большую “белую” зарплату и накапливать стаж.

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