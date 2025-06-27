Из-за санкций ВВП РФ замедлилось до 1,6%, нефтегазовые доходы упали на 14% — Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что страны-партнеры должны активнее усиливать санкционное давление на Россию, чтобы агрессор продолжал ощущать цену войны.

Об этом он сказал во время конференции Fair Play, посвященной введению дополнительных санкций.

Экономика России замедляется, доходы от нефти и газа падают

Ермак подчеркнул, что санкции против России работают, но нужны новые практические шаги, особенно в энергетическом секторе. Он подчеркнул, что во время недавних визитов президента Зеленского в Канаду, Нидерланды и Великобританию был достигнут консенсус среди партнеров относительно необходимости продления санкций, однако сам консенсус — это только начало.

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— Нам нужны реальные действия, — подчеркнул он, добавив, что ЕС, Великобритания и Канада уже приняли новые пакеты санкций в этом году, а еще несколько стран, включая Новую Зеландию и Австрию, готовят собственные ограничения.

Ермак особо отметил важную роль США в санкционной политике, отметив, что во время встречи президентов Зеленского и Трампа на саммите НАТО чувствовалась решимость Вашингтона действовать по принципу мир благодаря силе.

Он сообщил, что санкции уже повлияли на экономику РФ: в частности, прирост ВВП России замедлился до 1,6%, нефтегазовые доходы с начала года упали на 14%, а государственный долг только в июне вырос на 708 млрд. рублей.

– Наша Международная санкционная группа продолжает ежедневную работу. Мы анализируем эффективность санкций, даем рекомендации и уже подготовили четвертый крупный документ, где системно описали, что работает, а что требует усовершенствования, — подытожил Ермак.

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