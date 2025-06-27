Какой будет пенсия, если нет стажа: социальная помощь и ее размер

Право на пенсию по возрасту, в соответствии со статьей 26 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, предоставляется в зависимости от имеющегося страхового стажа.

Возраст выхода на пенсию в Украине — 60, 63 или 65 лет, а необходимая продолжительность стажа ежегодно растет.

Если стажа не хватает, то законодательство предусматривает, что в таких случаях граждане имеют право на получение государственной социальной помощи, которая выплачивается ежемесячно.

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Какой будет пенсия, если нет стажа, читайте в нашем материале.

Если человек нигде не работал официально, какой будет пенсия

Для получения пенсии по возрасту в Украине необходимо иметь минимум 15 лет страхового стажа.

Если страховой стаж отсутствует, лицо не сможет получать страховую пенсию, которая финансируется Пенсионным фондом Украины.

Однако государство предусматривает альтернативный вариант — социальную пенсию или государственную помощь.

Социальная пенсия назначается лицам, достигшим пенсионного возраста, но не имеющим необходимого страхового стажа.

В 2025 году действуют следующие требования:

60 лет — при наличии не менее 32 лет страхового стажа;

63 года — если стаж составляет от 22 до 32 лет;

65 лет — при стаже от 15 до 22 лет.

В случае, если до 65 лет лицо не имеет минимально необходимого страхового стажа (15 лет), пенсия по возрасту не назначается.

Вместо этого такое лицо может получать государственную социальную помощь в размере 2 361 грн (на 2025 год).

Можно ли выйти на пенсию без стажа

Если человек никогда не работал, ему может быть назначена социальная помощь для пенсионеров без страхового стажа. Получить ее можно только после достижения 65 лет. Размер такой помощи равен прожиточному минимуму.

Чтобы оформить помощь, нужно обратиться в ближайший отдел социальной защиты с паспортом, справкой о страховом стаже из Пенсионного фонда и декларацией о доходах всех членов семьи.

Какая пенсия будет без стажа и когда могут отказать в ее предоставлении:

лицо работает, получает пенсию, сдает жилье в аренду или имеет другие источники дохода;

кто-то из членов семьи за последние 6 месяцев купил товар или услугу стоимостью более 50 тыс. грн;

в собственности лица или членов его семьи есть более одного жилья или более одной машины.

Что такое страховой стаж

Страховой стаж — это период, в течение которого лицо было застраховано в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования и за который ежемесячно уплачивались взносы не менее минимального страхового.

С 1 января 2004 года стаж учитывается на основании данных персонифицированного учета.

До 2004 года — по документам, подтверждающим стаж, выданным согласно законодательству, действовавшему в то время.

Основным подтверждением стажа является трудовая книжка. При ее отсутствии или отсутствии соответствующих записей, стаж устанавливается по другим документам — справкам с места работы, архивов, воинских частей, учебных заведений и т. п.

Если трудовая книжка была оцифрована и данные внесены в Реестр застрахованных лиц, пенсию можно назначить автоматически.

Если же данных о необходимом стаже в реестре недостаточно, нужно подать заявление и подтверждающие документы.

Источник : Пенсионный фонд

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