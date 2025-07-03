Как изменится зарплата учителей в Украине до 2028 года: что ждет педагогов

В ближайшие годы государство планирует менять образовательную систему — от детсадов до средней школы. Среди основных направлений — поддержка детей с особыми потребностями, развитие Новой украинской школы, улучшение условий для учителей и обновление учебной инфраструктуры.

Как изменится зарплата учителей в Украине в ближайшие годы, и что планирует правительство в сфере образования, читайте в нашем материале.

Изменения в детсадах и Новой украинской школе

Одним из важных направлений остается поддержка детей с особыми образовательными потребностями. В прошлом году такую помощь получили более 15 тысяч детей в садиках. И в 2025 году, как и в последующие годы, этот показатель планируют удерживать на стабильном уровне — чуть больше 15 тысяч.

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НУШ продолжает развиваться. Например, количество инклюзивных классов будет увеличиваться: если в 2024-м их было около 27 тысяч, то в этом, 2025 году — почти 33 тысячи. В последующие годы планируется рост до 40 тысяч таких классов к 2028-му.

Количество коммунальных школ постепенно будет сокращаться: в 2024 году их было чуть больше 13 тысяч, а уже в 2025-м — около 12,6 тысяч. В 2028 году останется примерно 10,5 тысяч таких заведений.

Какая зарплата учителей: изменения, запланированные правительством

В 2024 году средняя зарплата учителя составляла около 15 тысяч грн в месяц (без ЕСВ). Уровень зарплат учителей в 2025 году сохранится.

Но планируется рост зарплаты учителей в 2026 году до 17 тысяч грн, а в 2027 — до 18,3 тысячи грн.

Зарплату учителей в 2028 планируют поднять до 19,6 тысяч грн.

Поддержка школьников с особыми потребностями

В 2024 году инклюзивное образование в школах получали более 36 тысяч детей. Уже в этом году, в 2025-м, их количество возрастет до 43,7 тысячи, и этот уровень сохранится до 2028 года.

Количество классов, оборудованных по стандартам НУШ, возрастет: с 566 в прошлом году до 1 000 в этом году, и дальше это количество не будет уменьшаться.

В 2024-м повышение квалификации прошли около 149 тысяч педагогов. С 2025 года таких будет примерно 120 тысяч ежегодно.

Школьное питание

Очное обучение с питанием в 2024 году охватывало почти 928 тысяч младших школьников. В 2025-м их немного меньше — около 921 тысячи, и в дальнейшем этот показатель останется стабильным. Что касается учеников, которые учатся по смешанной форме, то с 97 тысяч в 2024 году эта цифра немного уменьшится до 95 тысяч и останется постоянной до 2028 года.

В целом Правительство планирует сделать образование более современным, инклюзивным. Среди приоритетов — создать комфортные условия для учеников и учителей, поддерживать детей с особыми потребностями, обновлять классы и постепенно повышать зарплаты педагогам.

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