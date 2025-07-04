Легко и в несколько кликов: как ФЛП 3 группы подать квартальную декларацию через Дію

С 1 июля стартовало декларирование для физических лиц-предпринимателей 3 группы. Подать квартальную декларацию ФЛП можно в мобильном приложении Дія.

Квартальная декларация: как подать ФЛП в приложении Дія

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, как подать отчетность ФЛП всего в несколько кликов.

По его словам, физическому лицу-предпринимателю стоит только внести сумму дохода, полученную в течение второго квартала.

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После этого мобильное приложение Дія самостоятельно подсчитает, какие налоги нужно уплатить, и предоставит предварительные показатели.

Как отметил министр цифровой трансформации, квартальная декларация подается ФЛП 3 группы со ставкой 5% — без НДС и наемных работников.

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ФЛП квартальная декларация: какие налоги платят в приложении Дія

ФЛП 3 группы уплачивают следующие налоги:

единый налог — 5% от дохода;

военный сбор — 1% от дохода;

единый социальный взнос (ЕСВ) — 22% от минимальной зарплаты.

Михаил Федоров обратил внимание, военный сбор начислится автоматически, согласно доходу за второй квартал. Если ФЛП имеет льготу и освобождено от уплаты этого налога — тогда стоит указать 0 (ноль).

Подать квартальную декларацию ФЛП 3 группы можно до 11 августа.

Министр анонсировал, что сейчас идет работа над комплексным переосмыслением услуги уплаты налогов в приложении Дія, чтобы этот процесс впоследствии стал еще удобнее, поэтому стоит ждать обновлений.

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