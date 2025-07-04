Легко и в несколько кликов: как ФЛП 3 группы подать квартальную декларацию через Дію
С 1 июля стартовало декларирование для физических лиц-предпринимателей 3 группы. Подать квартальную декларацию ФЛП можно в мобильном приложении Дія.
Квартальная декларация: как подать ФЛП в приложении Дія
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, как подать отчетность ФЛП всего в несколько кликов.
По его словам, физическому лицу-предпринимателю стоит только внести сумму дохода, полученную в течение второго квартала.
После этого мобильное приложение Дія самостоятельно подсчитает, какие налоги нужно уплатить, и предоставит предварительные показатели.
Как отметил министр цифровой трансформации, квартальная декларация подается ФЛП 3 группы со ставкой 5% — без НДС и наемных работников.
ФЛП квартальная декларация: какие налоги платят в приложении Дія
ФЛП 3 группы уплачивают следующие налоги:
- единый налог — 5% от дохода;
- военный сбор — 1% от дохода;
- единый социальный взнос (ЕСВ) — 22% от минимальной зарплаты.
Михаил Федоров обратил внимание, военный сбор начислится автоматически, согласно доходу за второй квартал. Если ФЛП имеет льготу и освобождено от уплаты этого налога — тогда стоит указать 0 (ноль).
Подать квартальную декларацию ФЛП 3 группы можно до 11 августа.
Министр анонсировал, что сейчас идет работа над комплексным переосмыслением услуги уплаты налогов в приложении Дія, чтобы этот процесс впоследствии стал еще удобнее, поэтому стоит ждать обновлений.