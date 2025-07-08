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Анастасия Гевко, редактор ленты
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Еврокомиссия изучает три способа покрытия дефицита бюджета Украины-2026 – FT

Єврокомісія
Фото: Unsplash

Еврокомиссия рассматривает три способа покрытия в 2026 году дефицита бюджета Украины, который может достичь $19 млрд. 

Об этом пишет Financial Times.

Способы покрытия дефицита бюджета Украины-2026 от Еврокомиссии

Неназванный европейский чиновник подчеркнул, что многие стейкхолдеры рассчитывали на достижение соглашения о прекращении огня уже в этом году, поэтому им приходится срочно пересматривать свои расходы. 

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Первый способ – озвученный Украиной Большой семерке. Он предусматривает финансовую помощь в виде внебюджетных грантов, которые будут зачисляться в цели оборонных расходов стран НАТО. 

Таким образом получится достичь двойной цели – и выполнить обязательства по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП, и поддержать Украину.

Второй способ – ускорение выплат по нынешней программе G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine), предусматривающей помощь за счет замороженных российских активов.

Третий способ – реинвестирование замороженных российских активов в более рискованные классы и под большие проценты. 

Издание уточнило, что финансирование национальной безопасности и обороны будет оставаться основным приоритетом госбюджета минимум три следующих года.

Источник: Financial Times

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