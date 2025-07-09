Было ли финансирование детских выплат в июле и когда поступят деньги

Государственная помощь на детей — это один из важнейших видов социальной поддержки, которую государство предоставляет семьям с детьми.

Это могут быть выплаты при рождении, помощь одиноким родителям, на детей с инвалидностью, малообеспеченным семьям и тому подобное.

Было ли финансирование детских выплат в июле, читайте в нашем материале.

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Финансирование детских выплат в июле

Напомним, что 1 июля 2025 года за организацию соцвыплат гражданам отвечает Пенсионный фонд Украины.

Подать заявление на получение помощи теперь можно не только в отделах соцзащиты или ЦПАУ, но и в любом сервисном центре Пенсионного фонда. Это расширяет возможности обращения для людей и упрощает сам процесс.

Вместо бумажных заявлений теперь все работает через электронную систему. После обращения данные сразу попадают к работнику фонда на обработку, а после подтверждения средства автоматически поступают на банковскую карточку человека.

По состоянию на 8 июля государство уже профинансировало основные социальные выплаты:

на пенсии направлено 21,4 миллиарда гривен — из них 3,7 млрд доставила Укрпочта, еще 18,2 млрд выплачено через банки;

на субсидии и льготы выделено более 1,1 млрд грн;

на страховые выплаты — более 1,6 млрд грн. Из этой суммы почти 439 млн пошло на оплату больничных;

в течение июля органы Пенсионного фонда уже предоставили более 284 тысяч услуг гражданам, которые обратились за помощью или консультацией.

Когда финансирование детских выплат в июле

Все, кто получает государственную социальную помощь, как и раньше, получат свои выплаты вовремя и в полном объеме.

Пенсионный фонд уже выполняет возложенные на него обязанности по администрированию соцвыплат. В частности, сформированы все необходимые документы для выплат за июль.

В ПФУ уверяют, если нет детских выплат, то до конца месяца деньги поступят. Также выплаты получат те, кому помощь была назначена еще через органы соцзащиты. Деньги также будут начислены в июле без изменений.

В Пенсионном фонде подчеркивают: их цель — чтобы каждый, кто имеет право на помощь, получал ее стабильно, без задержек и лишней бумажной волокиты.

Каждый месяц Государственная казначейская служба перечисляет средства в банк, откуда они уже попадают на карточки получателей помощи. Сам процесс зачисления может длиться до трех дней.

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