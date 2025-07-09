В Украине в июне замедлилась инфляция: что подешевело

В июне 2025 года темпы инфляции в Украине несколько замедлились: потребительские цены выросли на 0,8% по сравнению с маем, когда рост составил 1,3%. В годовом исчислении инфляция также снизилась – до 14,3%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

Инфляция в июне 2025 года: что известно

— Инфляция на потребительском рынке в июне 2025 года по сравнению с маем 2025 года составила 0,8%, с июнем 2024 года – 14,3%. Базовая инфляция в июне 2025 г. по сравнению с маем 2025 года составила 0,3%, с июнем 2024 года – 12,1%, – говорится в сообщении.

Согласно данным Госстата, в июне на потребительском рынке выросли цены на продукты питания и безалкогольные напитки – в среднем на 1,4%.

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Наибольший рост зафиксирован в категории фруктов – на 13,5% за месяц и аж на 51,7% в годовом измерении.

Цены на мясо и мясопродукты, безалкогольные напитки, рыбу и рыбопродукты, сало, хлеб, кисломолочные изделия, масло и сахар повысились в пределах от 0,2% до 3,3%.

В то же время наблюдалось снижение цен на отдельные категории: овощи подешевели на 8,1%, яйца – на 1,1%, макароны, молоко и рис – на 0,4–0,6%.

Алкоголь и табак подорожали на 1,1%, в основном из-за роста цен на табачные изделия – на 1,8%. В годовом измерении эта группа товаров подорожала уже на 18,3%.

Одежда и обувь, наоборот, стали более доступными – цены на них снизились на 2,2%, в частности на одежду – на 2,3%, а на обувь – на 2,1%.

В сфере транспорта зафиксирован рост цен на 1,1%. Основными факторами стали подорожание проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 5,4%, а также топлива и масел – на 2,3%.

Напомним, в мае 2025 года инфляция достигла пиковых для текущего года 15,9% в годовом измерении. Причинами скачка стали неблагоприятные погодные условия и активный экспорт продовольствия из Украины.

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