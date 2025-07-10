Текстильная фабрика в Чернигове освоила новый вид продукции, которая в Украине не производилась — Кисилевский

Черниговский завод ТК ДТ-Чернигов, который входит в группу Текстиль Контакт, ввел в эксплуатацию 25% оборудования польской текстильной фабрики MPM Zakład Specjalistyczny, релоцированной в Украину из города Кудова-Збруй.

Текстильная фабрика в Чернигове освоила новый вид продукции

В частности, на полную мощность в Чернигове заработали станки, которые позволяют осуществлять цифровую печать на постельном белье шириной 260 см. Ранее в Украине такая продукция не выпускалась.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, координатор государственной политики Сделано в Украине Дмитрий Кисилевский.

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Объем инвестиций компании ТК Домашний текстиль в запуск оборудования релоцированной польской фабрики в Чернигове за последний год составил около 7 млн грн.

В покупку оборудования обанкротившегося польского завода украинская компания вложила 1,4 млн евро.

Остальные 75% оборудования планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. Монтаж оборудования затрудняет отказ европейских специалистов приезжать в приграничный регион для пусконаладочных работ.

В начале российского вторжения в Украину в завод ТК ДТ-Чернигов произошло три попадания, в частности артиллерии и градов.

В результате пожаром были повреждены склады химикатов, а также крыши производственных цехов. Несмотря на это, предприятие продолжает развитие. В январе 2025 года стартовало производство синтепона (нетканые наполнители).

В апреле 2025 года начала работу линия ламинирования тканей.

— Текстильная фабрика в Чернигове освоила новый вид продукции, которая раньше в Украине не выпускалась. Уникальный проект обратной релокации — очередное свидетельство устойчивости украинских промышленников, которая поражает мир, — отметил Дмитрий Кисилевский.

Для реализации инвестиционных проектов завод ТК Домашний текстиль активно использует инструменты государственной политики Сделано в Украине.

В частности, предприятие использует программу доступных кредитов “5-7-9”, продукция предприятия с недавних пор подпадает под требование локализации при осуществлении публичных закупок.

Компания изучает возможность использовать страхование инвестиций от военных рисков, а также программу государственной поддержки проектов со значительными инвестициями.

Фото: Дмитрий Кисилевский

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