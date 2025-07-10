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Украина получила 1 млрд евро из замороженных активов РФ — Шмыгаль

Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Европейский Союз передал Украине первый транш в размере 1 млрд евро, полученный в качестве прибыли от замороженных российских активов.

ЕС передал Украине первый транш конфискованных активов РФ

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, средства стали частью реализации инициативы ERA, начатой Украиной совместно со странами G7.

— Благодарны европейским партнерам за солидарность и доверие, — подчеркнул он.

С начала года Украина уже получила более 18,5 млрд долларов в рамках этой инициативы. Привлеченные ресурсы направляются на обеспечение экономической устойчивости государства и реализацию программ быстрого восстановления.

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Несмотря на положительную динамику, украинская сторона призывает международных партнеров не останавливаться на достигнутом.

Во время конференции по восстановлению Украины URC-2025 был озвучен призыв разработать и внедрить юридические механизмы для полной конфискации всех российских активов за рубежом.

— Инициатива ERA дает хороший результат, но мы на этом не остановимся, — добавил он.

Напомним, на заседании Украинской платформы доноров на уровне министров в рамках конференции URC-2025 представили концепцию создания двух финансовых фондов общим объемом в триллион долларов.

Подробнее об этом — читайте в материале на Фактах ICTV.

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