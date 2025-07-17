Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году

Кабинет Министров Украины утвердил постановление об установлении размеров разовой денежной помощи ко Дню Независимости Украины в 2025 году. Выплаты предоставляются в соответствии с законами Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты и О жертвах нацистских преследований.

Какие категории смогут получить выплаты ко Дню Независимости пенсионерам и куда подавать документы, читайте в нашем материале.

Как пенсионеру получить выплаты ко Дню Независимости

Механизм начисления выплат ко Дню Независимости пенсионерам в 2025 году и порядок их предоставления определен постановлением Кабинета Министров № 1396 , регулирующим вопросы социальной защиты лиц с особыми трудовыми заслугами перед государством, ветеранов войны, а также работников, работающих в особых условиях.

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В 2025 году механизм начисления единовременной денежной помощи остался неизменным.

Те, кто получает пенсию и имеет право на эти деньги, получат выплаты ко Дню Независимости для пенсионеров в августе, вместе с пенсионными начислениями. Обращаться отдельно в Пенсионный фонд не нужно.

Для ветеранов войны, которые сейчас проходят военную службу или работают, но не являются пенсионерами, средства будут перечислены на счета соответствующих воинских частей, учреждений или организаций. Это будет происходить на основании заявок, которые подают работодатели.

Если вы работаете или проходите службу, но не являетесь пенсионером, убедитесь, что работодатель имеет все необходимые документы, подтверждающие ваш статус ветерана войны. Без этого выплата может не поступить.

Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: размер

В 2025 году по случаю Дня Независимости Украины отдельные категории граждан, в частности пенсионеры со статусом ветеранов войны или жертв нацистских преследований, получат разовую денежную помощь. Размер выплат ко Дню Независимости пенсионерам зависит от категории получателя и составляет от 450 до 3100 грн.

В 2025 году, размеры разовой денежной помощи ко Дню Независимости составляют:

3 100 грн — для лиц с инвалидностью І группы, полученной вследствие войны;

2 900 грн — для лиц с инвалидностью ІІ группы вследствие войны;

2 700 грн — для лиц с инвалидностью ІІІ группы, вызванной войной;

1 000 грн — для участников боевых действий;

3 100 грн — для граждан, имеющих особые заслуги перед государством;

650 грн — для членов семей лиц с особыми заслугами перед Родиной;

450 грн — для участников войны, а также бывших узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

Как получить выплату, если вы не работаете и не получаете пенсию

Лица, которые не являются ни пенсионерами, ни работниками или военнослужащими, должны обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины с заявлением в произвольной форме. В нем нужно указать:

персональные данные и документы, удостоверяющие личность;

номер банковского счета для зачисления средств;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

данные из удостоверения, подтверждающего право на получение денежной помощи.

Необходимые документы к заявлению:

копия паспорта или временного удостоверения гражданина Украины (при личной подаче — с предъявлением оригинала);

копия удостоверения, подтверждающего соответствующий статус (при личной подаче — оригинал).

Подать заявление можно до 1 августа 2025 года. Если это невозможно сделать вовремя, то конечный срок продлен до 1 октября 2025 года.

Способы подачи заявления:

Лично, в сервисном центре Пенсионного фонда или ЦНАПе по месту жительства или пребывания;

По почте, в адрес соответствующего территориального управления Пенсионного фонда;

Онлайн, через веб-портал электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи.

Источник : Пенсионный фонд

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