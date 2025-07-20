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Ирина Гамалий, редактор сайта
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В Украине введут годовой мораторий на проверки бизнеса — Свириденко

Юлія Свириденко
Фото: Офис президента

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что на следующей неделе правительство планирует принять решение о введении годового моратория на проверки предприятий.

Над этим работают во взаимодействии с силовыми структурами, процесс координируется СНБО Украины, написала Свириденко в Facebook.

Мораторий на проверки бизнеса

 — Мы сразу взяли высокий темп. Провела первое заседание правительства, серию встреч с ключевыми министрами — сформировали первые приоритеты, — отметила премьер.

Она отметила, что на следующей неделе будет представлен ряд важных решений, среди которых ключевым станет решение о введении годового моратория на проверки бизнеса.

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— Правительство совместно с силовыми структурами и при координации СНБО готовит решение, которое даст бизнесу больше свободы. Планируется годовой мораторий на проверки. Этот вопрос уже обсужден с президентом Владимиром Зеленским. Его поручение четкое: дать больше свободы внутренним экономическим силам. Это означает также продолжение детенизации экономики, обеспечение равных условий, выгодных белому бизнесу, – подчеркнула Свириденко.

Кабмин также инициировал аудит открытых уголовных производств, касающихся предпринимательской деятельности.

По словам премьер-министра, приоритетом является закрытие безосновательных производств, блокирующих предпринимательскую деятельность.

Новые дела будут санкционировать только генпрокурор или руководители областного и районного уровня.

Параллельно правительство планирует ограничить проверки со стороны налоговой и таможни. Свириденко отметила, что особое внимание будет уделено контролю за соблюдением закона во время следственных действий.

— Проверки будут только в секторах с высоким риском, а добросовестные предприятия получат защиту. Мы готовы инициировать изменения в законы для лучшей защиты бизнеса, реформирования надзора и справедливого использования конфискованных активов РФ, — отметила премьер.

Производство оружия и восстановление

Премьер добавила, что со следующей недели будут введены гранты на производство боеприпасов и взрывчатых веществ.

— Это — поддержка оборонной промышленности и локализация критических производств. Детали уже после решения правительства. Проект координируют Михаил Федоров и Денис Шмыгаль, – уточнила Свириденко.

Будет запущен экспериментальный проект Проектируй и строй. По словам премьера, его внедрение позволит ускорить процесс строительства и восстановления жилых домов, медицинских учреждений, школ и другой критически важной инфраструктуры.

Вместо традиционного разделения на отдельные этапы государство перейдет к системе реализации объектов “под ключ”: тендер объявляется не на проектирование, а на полную реализацию строительства.

По словам Свириденко, эта модель, известная как Design-build, широко используется в странах ЕС как экономически оправданный инструмент.

Реализация проекта рассчитана на два года и будет находиться под контролем со стороны Алексея Кулебы, его команды и Агентства по восстановлению.

Напомним, 17 июля Верховная Рада Украины утвердила кандидатуру Юлии Свириденко на должность главы правительства. Она возглавила обновленный состав Кабинета министров.

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бизнес в УкраинеЗброяКабминЮлія Свириденко
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