Введен мораторий на проверки бизнеса: Зеленский после заседания СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание обновленного состава Совета национальной безопасности и обороны, решением которого введен реальный мораторий на проверки бизнеса государственными органами.

Зеленский о решении обновленного состава СНБО

Как заявил Владимир Зеленский, решением СНБО вводится реальный мораторий в целом на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.

— Мораторий дает необходимую основу для полного внедрения необходимых решений ради экономической безопасности и анализа соответствующей практики, — подчеркнул глава государства.

По его мнению, сейчас нужно быстро и обязательно реализовать все, что должно поддержать бизнес и сотрудничество партнеров с Украиной.

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Зеленский утверждает, что Украине нужны ощутимые экономические результаты уже за следующие шесть месяцев.

Мораторий на проверки бизнеса: детали

— Вводим мораторий — запрет — на проверки бизнесов и вообще любое вмешательство правоохранительных органов, контролирующих, различных государственных структур в деятельность бизнеса, — сказал Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Мораторий не касается только рисковых “теневых” отраслей, таких как сфера подакцизных товаров, например, алкогольных или табачных, чтобы там не было новых так называемых серых схем, отметил президент.

Уже есть четкий перечень законодательных изменений и конкретных мер на уровне правительства, чтобы в течение действия моратория реально изменить положительно условия для бизнеса в Украине и поставить под реальный контроль деятельность каждого элемента государственных структур, сказал президент.

По его словам, генеральный прокурор Руслан Кравченко предложил абсолютно прозрачную систему, как обеспечить настоящую чистоту в работе правоохранителей по экономическим делам и убрать возможности для коррупционных проявлений.

Президент объяснил, что рассчитывает на то, что соответствующие изменения в Уголовный процессуальный кодекс и в другие законы Украины примут максимально оперативно.

Как объяснил президент, сейчас есть абсолютно конкретная задача — направить больше внутренних сил в Украине на развитие и рост экономики.

Он обратил внимание, что необходимо достичь увеличения производства и рабочих мест, которые помогут поддержать оборону и возможности Украины.

Зеленский заявил, что нужно ощутимо масштабировать инвестиции в Украину и реализацию совместных с партнерами проектов.

В частности, это касается локализации производств в Украине, убежден глава государства.

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