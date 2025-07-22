Зеленский указом ввел в действие решение СНБО о моратории на проверки бизнеса
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о введении правовых и организационных мер относительно моратория на безосновательные проверки и вмешательство государственных органов в деятельность бизнеса.
Соответствующий указ главы государства №538/2025 от 21 июля обнародован на сайте Офиса президента.
Мораторий на проверки бизнеса
Согласно документу, на период военного положения устанавливается мораторий на необоснованные проверки бизнеса и вмешательство со стороны госорганов.
В одном из пунктов говорится об “установлении ограничения на проведение проверок в отношении субъектов хозяйствования, имеющих статус авторизованных экономических операторов и субъектов хозяйствования с незначительной степенью риска, за исключением тех, которые осуществляют деятельность, связанную с оборотом подакцизных товаров”, а также “усовершенствовании методики применения риск-ориентированного подхода при определении целесообразности проверок субъектов хозяйственной деятельности с целью направления мер контроля на участки с высоким уровнем риска нарушений налогового таможенного законодательства или контрабанды”.
Накануне после первого заседания обновленного состава Совета национальной безопасности и обороны Зеленский заявил, что решением СНБО вводится реальный мораторий в целом на любое вмешательство государственных структур, в частности правоохранительных органов, в предпринимательскую деятельность.
По его словам, мораторий не касается только рисковых “теневых“ отраслей, таких как сфера подакцизных товаров, например алкогольных или табачных, чтобы там не было новых так называемых серых схем.