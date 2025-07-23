До 150% от стоимости товара: с 1 августа вырастут штрафы на невыдачу чеков

Штрафы за несоблюдение правил применения регистраторов расчетных операций (РРО) в Украине значительно увеличатся после завершения переходного периода.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС).

Штрафы за невыдачу чеков увеличатся: что известно

1 августа 2025 года истекает срок действия временных послаблений, которые были введены для бизнеса в сферах торговли, общественного питания и предоставления услуг.

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В 2023 году с целью облегчения адаптации предпринимателей к новым требованиям размер штрафов за невыдачу чеков был снижен:

до 25% от стоимости товаров (работ, услуг) в случае первого нарушения;

до 50% — при повторном нарушении.

После завершения переходного периода эти смягчения отменят. Таким образом, с 1 августа за неприменение РРО или невыдачу чеков бизнесу будут грозить полноценные штрафы:

100% от стоимости реализованных товаров, работ или услуг — за первое нарушение;

150% — за каждое последующее.

Напомним, Верховная Рада летом 2023 года поддержала закон, который вернул довоенную систему налогообложения. В частности, с 1 августа 2023 года была отменена упрощенная ставка 2% для ФЛП и восстановлена стандартная 5%.

Также с 1 августа 2023 года разрешено проведение налоговых проверок в сферах оборота подакцизных товаров — алкоголя, табака, горючего, а также в игорном бизнесе и сфере финансовых услуг.

С 1 октября того же года снова вступила в силу ответственность за нарушение правил использования РРО.

В марте 2024 года председатель финансового комитета ВР Даниил Гетманцев заявил, что Государственная налоговая служба будет проверять предпринимателей, которые установили регистраторы расчетных операций (РРО).

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